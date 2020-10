Méme si la courbe de la pandémie du Covid-19 s'affiche à la baisse, le renforcement des dispositions de protection contre la conta-mination, n'apaise pas l'appréhension des parents d'élèves.

Une préoccupation qui n'est pas sans écho, notamment pour les responsables du secteur de l'éducation à Annaba. À cet effet, la direction de l'éducation a mobilisé les moyens nécessaires afin de garantir un retour sécurisé des élèves aux classes. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'application du protocole sanitaire mis en place par le ministère de tutelle. À l'effet d'assurer les meilleures conditions sanitaires, en prévision de la rentrée scolaire, fixée au 21 octobre pour le cycle primaire et au 4 novembre prochain pour les cycles moyen et secondaire, la direction de l'éducation mène une course contre la montre et déploie tous les efforts pour appliquer le protocole sanitaire mis en place par la tutelle, qui a arrêté un plan «exceptionnel» fixant les modalités de fonctionnement des classes, en rapport avec les exigences sanitaires dues au Covid-19.

Outre la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, le premier responsable du secteur de l'éducation à Annaba, multiplie les inspections et les contrôles des différents établissements, à travers toute la wilaya d'Annaba. Ces opérations, selon le responsable, s'inscrivent dans le cadre des instructions du ministre de l'Education nationale Mohamed Ouadjaout. «C'est une rentrée scolaire exceptionnelle de par le contexte sanitaire délicat, c'est pourquoi, le droit à l'erreur n'est pas toléré», a indiqué Ahmed Layachi qui a souligné: «Il s'agit de la santé de nos élèves qui ne sont autres que nos enfants, leur sécurité sanitaire est notre devoir et obligation» Face à ce double défi, le commis de l'Etat, veille personnellement à ce que le moindre détail ne soit pas oublié.

Les directeurs des établissements des trois paliers et le personnel administratif ainsi que le corps enseignant ont été instruits de veiller à l'«application de protocole d'hygiène et de sécurité sanitaire, avec le renforcement de la prévention contre toute maladie transmissible. Selon le responsable, le collectif des acteurs en charge de la scolarisation a été surtout sommé de se conformer, impérativement, aux gestes barrières pour endiguer la pandémie de coronavirus, à travers l'instauration d'un environnement scolaire sain et sûr aux élèves. S'agissant de la rentrée, le responsable de l'éducation à Annaba a insisté sur la nécessité, voire l'impératif port de la bavette et l'hygiène des mains. Une tâche qui incombe également aux parents, notamment pour les élèves du primaire. De leur côté, certains parents d'élèves, bien qu'affichant leur satisfaction quant à la reprise des classes pour leurs enfants, néanmoins, que l'appréhension est la connotation dominante, pour la plupart. Si l'adoptant du système de répartition des élèves en groupes, notamment pour le cycle du primaire, ne crée pas de divergence pour les parents, ces derniers n'arrivent pas à cacher leur inquiétude: «Ce sont de petits enfants, comment vont-ils supporter le port du masque», s'est interrogée cette maman rencontrée dans une librairie du Cours de la révolution. Une autre a manifesté l'inquiétude d'une importance capitale: «Ma fille est asthmatique, elle ne supportera pas la bavette», dit-elle. Autant d'interrogations qui taraudent l'esprit des parents d'élèves, qui ont affirmé avoir initié pour la plupart, leurs enfants à l'obligation du port du masque et l'hygiène des mains, entre autres. Mais leur statut d'enfants nourrit amplement la crainte de cette reprise scolaire délicate, même avec l'observation de la distanciation sociale à l'intérieur des classes. Ces mêmes mesures seront observées par le cycle du moyen et du secondaire, nous explique-t-on.