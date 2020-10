Un plan spécial pour sécuriser la féte du Mawlid Ennaboui Echarif. Les hautes autorités du pays ont mobilisé les services de sécurité et la Protection civile pour parer à toute mauvaise surprise. Ainsi, les gendarmes ont mis en place un plan sécuritaire spécial à l'occasion de cette fête. Ce plan vise à sécuriser les différents espaces et réseaux routiers, à travers leur territoire de compétence. «Toutes les mesures de sécurité ont été prises, notamment à travers la mobilisation de formations sécuritaires chargées de la surveillance du territoire et une présence permanente sur le terrain», a précisé un communiqué du Commandement. Le plan en question repose sur «l'action de proximité, la valorisation du service public pour préserver la sécurité et la sérénité des citoyens, la lutte contre la commercialisation des produits pyrotechniques et l'intensification des patrouilles dans le but d'assurer une intervention rapide, le cas échéant», a ajouté le communiqué. Il est également question de faire appliquer strictement les mesures sanitaires contre la propagation du coronavirus, tel que le port du masque et le respect du couvre-feu sanitaire. La police a mis en place un plan du même genre. La direction générale de la Sûreté nationale sera mobilisée à travers les villes et les quartiers pour assurer la sécurité des citoyens et les sensibiliser sur les dangers du coronavirus et des jeux pyrotechniques. Les éléments de la Police nationale sont sur le qui-vive afin d'empêcher que cette fête ne se transforme en drame. Tout comme les pompiers. La direction générale de la Protection civile (Dgpc) a même lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers et les périls induits par l'usage et la manipulation des produits pyrotechniques et des bougies. La Dgpc a rappelé que la célébration de l'événement de la naissance du prophète (Qssl) est le «plus souvent dévoyée de son objectif». «Ces manifestations étaient exprimées avec force bruit et détonations, sources d'accidents dramatiques et autres incendies, mettant en péril aussi bien les vies des habitants que leurs biens, et de nuisances en tous genres que sont contraints de supporter vieux, personnes malades, enfants et femmes enceintes», souligne la Protection civile. Elle a rappelé que le danger est encore plus grand cette année, avec la crise sanitaire qui frappe le pays. «Les mesures de prévention relative au Covid-19 doivent être scrupuleusement respectées et éviter les regroupements, source de propagation», a relevé la même source, ajoutant qu'en cas d'accident ou d'incendie, les citoyens sont invités à appeler la Protection civile, au numéro 14 ou le 1021, en précisant la nature du risque et l'adresse exacte.