Les 198 victimes d’intoxication alimentaire à Oran ont quitté le CHU d’Oran docteur Benzerdjeb hier après-midi après avoir été pris en charge par les services de l’hôpital, a-t-on appris de la cellule de communication de cet établissement hospitalier. Aucune victime n’a été gardée à l’hôpital, selon la même source, qui a salué les efforts fournis par le staff médical et paramédical des services d’urgences médicales et chirurgicales, d’infectieux et de pédiatrie durant 72 heures. Le service des urgences médicales du Chuo a accueilli, dans la nuit de ven-dredi à samedi les victimes d’une intoxication alimentaire, après avoir pris de légers repas dans deux fast-foods à l’ouest d’Oran, âgées entre 4 et 80 ans.