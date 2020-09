Enigmatique «Casbah» de ma jeunesse et ma genèse, qui s'est vidée de ses enfants qui se sont éparpillés virevoltant tels des abeilles ou des papillons à travers tout le pays qui les a vus naître.

En fait, il ne s'agit pas d'une «simple» virée à travers les venelles tortueuses témoins de mon enfance, mais plutôt d'un pèlerinage au sens propre du terme oserais-je dire, effectué avec ferveur et dévotion, le coeur «re» vivant une certaine époque et les yeux se rattachant à ces murs inscrits dans ma mémoire qui semblent pleurer notre départ. Il faut admettre que son parfum existe encore pour ceux qui savent le humer avec volupté et amour. Il est toujours vivant, il est là, pour celui qui sait capturer son encens.

Ces venelles qui descendent...vers la mer

En habitué, je pris la décision d'entamer mon parcours par le sud, c'est-à-dire par le plus haut point de la citadelle, non loin de Bab Ejdid, une des nombreuses portes de la citadelle, bâtie sous le palais du dey et dont les travaux de restauration «n'en finissent plus». Ce choix de début de randonnée n'est pas fortuit. Il obéit tout simplement à une logique de flâneur-touriste qui consiste à se laisser aller au gré de ses pas tout en économisant ses efforts pour avoir le plaisir de «goûter» à tout, à tout moment. L'itinéraire tracé dans mon esprit était de «dégringoler» les mille et une marches qui ponctuent la topographie en hauteur de l'antique cité.

À une question jadis posée par un touriste d'un groupe que je guidais, qui s'étonnait que l'on ne puisse pas s'égarer dans ce dédale tortueux savamment conçu, je lui répondis avec simplicité et un tantinet amusé «il faut toujours descendre les marches pour retrouver la mer» et la nouvelle ville «européenne» qui s'étend plus bas sur les décombres de la Basse Casbah démolie par l'occupant français et qu'il a «déchirée» par de grandes artères commerciales et carrossables comme en témoignent les ex-rues de la Lyre, Randon, Chartres...ou encore Vallée, du nom de généraux sanguinaires de la conquête au triste souvenir dont les atrocités avaient marqué à jamais tout un peuple qui a traîné ce lourd fardeau jusqu'à un certain glorieux 1er Novembre 1954.

Les effluves des «douerate»...

Pour revenir au plaisir de déambuler en fin de matinée, au milieu des bâtisses ancestrales qui «gémissent» de plaisir au passage de l'un de leurs «enfants», il fut agréable, très agréable même, de flairer les odeurs de mets multiples que rissolaient des mains savantes, encore jeunes certes, mais jalousement héritées de nos mères et grands-mères qui occupèrent jadis les espaces culinaires magiques des «douerate».

Des étals richement garnis

Les rares marchands de fruits et légumes qui exercent encore dans la citée antique, ne ménagent aucun effort pour présenter aux habitants fidèles, et surtout connaisseurs, de la Casbah, une riche variété de produits maraîchers frais.

Ils en font même un plaisir ancré dans leur métier et leur âme. Les effluves qui s'en dégagent, titillent agréablement les narines comme ces feuilles de menthe verte, incontournable, pour réussir un bon thé vert, les bouquets de menthe pouliot ou «fliou» en arabe.

Cet aromate est tant prisé pour un ragoût de pomme de terre agrémenté avec des oeufs battus ou cassés carrément sur le ragoût. D'autres légumes et plantes vertes sont également proposés. On peut citer le céleri encore frétillant de fraîcheur et de senteur de même que d'autres légumes de saison qui sont en profusion, même en cette fin de printemps qui perdure.

Métiers à tisser et «Haïek m'rema»

Dans certaines ruelles, l'on remarque que quelques artisans sont restés fidèles en occupant toujours leurs bicoques attrayantes de par leur originalité que reflètent des couleurs chatoyantes et l'exiguïté des lieux savamment exploités. Certains, qui ont pignon sur rue, souvent très connus dans les anciennes villes du pays, occupent les lieux de père en fils comme les confectionneurs de «chéchias» (couvre-chef traditionel), ou encore des tisserands de voileries domestiques, un art qui a survécu après l'abandon du «Haiek m'rema» algérois en soie, brodé avec goût et soin par ces mêmes artisans et que portaient les jeunes et moins jeunes Algéroises pendant les fêtes et surtout à l'occasion de leur mariage. Un moment «sublime» qu'elles vivaient à une certaine époque.

Enfant, je me souviens encore, de notre émerveillement dû au métier à tisser d'antan. Cette «machine» sous laquelle allaient et venaient les pieds de cet artisan à l'oeil alerte qui surveille une canette qui, elle aussi, glissait en allant et revenant entre les fils qui allaient donner de jolis dessins brodés.

De rares estaminets...

Que dire encore de ceux qui s'accrochent à leurs traditions et façons de vivre en conservant et fréquentant jalousement quelques estaminets sympathiques où jadis l'on préparait le café «traditionnel», directement cuit sur la braise dans un récipient métallique emmanché d'un long bras, aujourd'hui remplacé par un appareillage moderne dit «express» et qui «presse» les gens de vivre «rapidement». Toujours dans la Haute Casbah, dans le quartier des «Bouchers» où la corporation a élu domicile, on peut encore déguster une tête de mouton grillée à la braise et dont l'odeur réputée et agréable pour nombre de citadins, embaume toute la périphérie immédiate du lieu.

Sont également servies en ces lieux, et ailleurs de nos jours, des tranches de foie marinées la veille dans une sauce légèrement piquante et épicée avec art de telle façon à satisfaire le plus difficile des gourmets...