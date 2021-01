Depuis plus de 30 ans, le tribunal de Bab El Oued a eu trois sièges: du centre-ville, à Baïnem, en passant par l'ex-Casino de la corniche, les justiciables et leurs descendants, ont pu à loisir se promener à travers la daïra de Bab El Oued (Alger).

Le dernier mouvement des magistrats a permis au rugueux Elyes Benmissiya de s'installer comme président du tribunal, au milieu d'un personnel rôdé, rompu à tous les excès, sachant comment aborder des justiciables révoltés par la seule appellation de... Bab El Oued!

À commencer par le parquet, grâce à un bon procureur que l'on présente comme «humain» et sensible aux problèmes posés par les justiciables, dont une grosse partie n'est pas si docile que l'on puisse penser.

Le guichet unique ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du tribunal de Sidi M'hamed Alger, en plus petit, un tribunal où s'illustre la jolie et tenace Donia-zed Guellati, la présidente du tribunal qui veille à la bonne marche de ce tribunal où crèche aussi le pôle judiciaire du centre du pays! Côté présidence du tribunal, c'est une agréable et solide organisation qui vous accueille au premier étage qui brille de propreté.

Mourad, l'élégant secrétaire-chargé de l'accueil, fait preuve d'une gentillesse et disponibilité sans faille. Dans le couloir, une femme d'un certain âge n'en revient pas! Elle a eu son document judiciaire en un clin d'oeil: «Je suis heureuse car j'habite Chéraga; j'ai rendu visite à ma belle-soeur qui réside à Baïnem. J'ai profité de mon court séjour et j'ai retiré le document ici, sans trop attendre. C'est formidable, oui, je n'ai jamais été aussi bien servie!»

Les magistrats bossent en pleine symbiose avec le président et le parquetier. Il y a aussi et surtout le côté sécuritaire qui est plaisant. Oui, le service d'ordre est... d'or! Rien ne filtre.

Aucun dérapage n'a été relevé. Chacun fait son boulot et le compte est bon!

Le tribunal de Bab El Oued navigue dans les eaux calmes, pour le moment, de Oued-Koriche, et c'est peu dire.