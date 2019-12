Cela se passe à la cité universitaire de Béjaïa. plus exactement à la pépinière, là où le trafic de drogue est en vogue. On parlait beaucoup de cette plaque tournante où vivent des milliers d’étudiantes et d’étudiants. Là où pénètrent aussi en toute impunité des personnes aux intentions malsaines.

Les agents de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI), relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa (SW), ont procédé, dernièrement, à l’arrestation de trois individus qui s’adonnaient à la vente de drogue en milieu universitaire, a-t-on appris de source sûre. Les trois mis en cause dans cette affaire sont étudiants à l’université de Béjaïa et résident à la cité universitaire la pépinière, a-t-on affirmé. Les agents de la BRI ont agi suite à des informations parvenues à leur service, faisant état de l’activité malsaine de ces trois étudiants, a précisé la même source. La descente effectuée par les éléments de ce corps de sécurité au niveau de la cité, a permis la saisie d’une quantité de drogue soigneusement dissimulée dans les affaires personnelles des mis en cause. Ces trois individus s’approvisionnent chez un jeune, âgé de 30 ans et qui travaille en tant que mécanicien, a-t-on souligné. Présentés par-devant le parquet de la ville, ces trois individus ont été placés en détention provisoire pour «détention, transport et commercialisation de drogue».