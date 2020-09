Le procureur de la République, près le tribunal de Batna, a placé hier, trois agents des douanes, apprend-on de source douanière. Il s'agit de B. Aa, D. Aa et K. Aa, tous les trois présumés impliqués dans une affaire d'escroquerie, a ajouté notre source.

Les éléments de ce corps paramilitaire, sont présumés accusés d'association de malfaiteurs, escroquerie et mauvais usage de la fonction. Une affaire impliquant également, selon la même source, (B.R) un fonctionnaire de la douane à la direction des douanes de la wilaya de Khenchela et M.H, un commerçant d'Aïn M'lila, wilaya d'Oum El Bouaghi, placés respectivement sous contrôle judiciaire pour complicité, dans le cadre de la même association de malfaiteurs.

Selon les explications qui nous ont été fournies, les faits remontent au 12 mars de l'année en cours, lorsque la victime, de retour de la wilaya d'Aïn M'lila, où elle était en déplacement, a fait l'objet d'un contrôle douanier par une patrouille mobile, nous dit-on. Au contrôle du véhicule, il a été découvert, sur le siège arrière, un sac en plastique, contenant les fonds. L'homme s'est vu confisquer son argent au nom des prérogatives de la douane. La victime était sommée de suivre les douaniers à leur siège dans le centre de Batna, pour vérification des papiers de la voiture Or, bien qu'étant en règle, l'homme a été libéré, mais sans son argent, au prétexte de l'illégalité du transport de telles sommes d'argent. Pis encore, les douaniers ont fait croire qu'une vérification de l'authenticité des billets de banque, s'impose auprès de la banque. Les résultats de l'opération lui seront communiqués par téléphone, que les deux parties ont échangé.

Ne voyant rien venir, au bout de deux jours, il se déplace au siège de la douane à Batna, où il n'a récupéré que la moitié de ses fonds. En contrepartie, les douaniers lui ont demandé de ne pas porter plainte.

Or etant dans la légalité et dans son plein droit, la victime a dépose le 15 du même mois, une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de Batna, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête.

Celle-ci, prise en charge par la section d'investigation de la Gendarmerie nationale de Batna, aboutira à plusieurs éléments, impliquant les douaniers, dont les communications téléphoniques entre les deux parties,le déplacement, un jour avant le dépôt de la plainte, de l'un des douaniers à la wilaya de M'sila où il a rencontré un intermédiaire et la famille du concerné, pour tenter d'étouffer le scandale.