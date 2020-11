Au cours du procès d'un huissier d'Hussein Dey (Alger), de mardi dernier à El Harrach (cour d'Alger), il y avait là une future ex-victime d'escroquerie qui ne finissait pas de se tortiller durant tout le procès par un incompréhensible stress qui a donné l'impression aux présents qu'elle était plutôt une inculpée que victime. Pourtant, une semaine auparavant, avant de s'avancer à la barre, Kahina Akouar, huissière à Baraki (Alger), était arrivée tôt au tribunal, décidée à avoir le collègue qui s'est joué d'elle et de deux autres personnes.

À l'appel de son nom, elle s'était avancée, enhardie, par la présence de Me Louisa Merrouche, son avocate qui sera virée le fameux mardi avant l'entame des débats! Les gens intéressés par le procès comprirent dès lors que les dés étaient jetés et qu'il ne fallait donc plus compter sur elle pour enfoncer encore plus l'inculpé Messaoud Zioud, l'huissier poursuivi, mais toujours en exercice! D'ailleurs, le juge a lui aussi que l'huissière s'était déplacée au tribunal, pour... «pardonner» son collègue ravi de l'aubaine puisqu'à la fin du procès, l'huissière - victime se désista sur ses droits en dommages et intérêts! Même si elle avait le droit de se comporter ainsi, le juge dit son étonnement devant la virevolte de la «victime».

Drôle de situation, vraiment!