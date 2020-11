Le personnel médical et paramédical, au niveau de l'hôpital Mohamed Seddik Benyahia à Jijel ont observé jeudi dernier un sit-in, en signe de protestation contre la décision, qu'ils jugent arbitraire, relative au limogeage du directeur. Cette mesure, qu'on prête au wali de Jijel, intervient après que le directeur a refusé de mettre fin aux fonctions d'un médecin qui avait, dans des déclarations, sollicité l'intervention des autorités pour dépanner l'hôpital en oxygène suite au nombre des cas de personnes atteintes du Covid-19. Jijel a en effet, enregistré un nombre important de cas ces derniers temps et l'oxygène manquait pour sauver les patients. Pour les protestataires, la situation n'est aucunement de la faute du directeur, encore moins du médecin, mais plutôt la négligence des autorités. Selon le site Essaha spécialisé dans le domaine de la santé «le personnel de l'hôpital, solidaire de son responsable hiérarchique, a brandi des pancartes où on pouvait lire: «Pas de reprise de travail sans notre directeur», comme le démontrent les photos parvenues à notre rédaction. Par ailleurs, l'on apprend qu'aucun communiqué officiel n'a fait allusion à ce limogeage. Sur un autre registre, le même site rapporte que «face à une hausse inquiétante des cas de contamination au Covid-19, la direction de la santé de la wilaya de Jijel a lancé un appel aux professionnels de la santé exerçant dans le secteur privé, afin qu'il vienne en aide aux personnels au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya», pour, ainsi, confirmer les informations qui nous ont été fournies par un médecin. D'après les mêmes sources sanitaires, «ces derniers ont enregistré, durant le mois d'octobre, plus de 1 000 personnes atteintes du coronavirus et 75 décès sanitaires qui confirment que la wilaya de Jijel est dans une situation de crise, notamment avec le manque d'oxygène enregistré depuis plusieurs jours, dans la plupart des établissements de santé et le manque de moyens humains et matériels en cette période de crise sanitaire». Il a également été rapporté que «la contamination est fulgurante et que les hôpitaux sont saturés».