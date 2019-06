Cette mesure nationale vise à empêcher les candidats au bac qui seront tentés par le «copiage» d’y renoncer. En outre, les 18 000 candidats au baccalauréat ont passé la première journée de cet examen décisif pour le passage au cycle d’enseignement supérieur dans de bonnes conditions. Le climat également était plus au moins tempéré contrairement à la chaleur torride qui a régné durant ces dernières années lors de la période du baccalauréat. En outre, les candidats de Tizi Ouzou ont eu droit, en plus du repas de midi, à de l’eau minérale fraîche disponible en quantités suffisantes à l’intérieur même des salles d’examen. La sécurité était assurée au niveau des entrées des 70 centres d’examen, a-t-on appris. En plus des agents de sécurité propres aux centres d’examen, des policiers veillaient également au grain tout au long de la journée. Selon les nombreux témoignages des lycéens de terminale ayant passé le bac, la première épreuve de langue arabe, hier, à partir de 8 h 30 mn, était accessible. En outre, dans pas mal de centres d’examen, le coup d’envoi de la première épreuve a connu un retard d’une demi-heure, ce qui a poussé les responsables des centres à prolonger d’une demi-heure la durée du déroulement de l’épreuve. Il y a lieu de préciser que sur les 18 000 candidats inscrits pour passer l’examen du baccalauréat cette année dans la wilaya de Tizi Ouzou, 2074 étaient absents et la majorité était constituée de candidats libres. Ainsi, sur ce chiffre global d’absents, 1967 sont des candidats libres alors que 107 seulement sont des candidats inscrits.

Selon les explications livrées, hier, par un responsable de la direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, le nombre de candidats libres absents cette année est presque le même que celui enregistré chaque année. Il faut rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou garde toujours l’ambition de préserver la première place aux différents résultats des examens scolaires de fin d’année.

Ainsi, la région a été classée, pour rappel, première en matière de taux de réussite durant dix années consécutives. L’année dernière (2018), la wilaya a obtenu la première place à l’échelle nationale au bac avec un taux de réussite de 69, 18 %. L’enjeu c’est aussi de savoir quels sont les trois lycées qui arracheront les très enviées premières places à l’échelle de la wilaya. En 2018, le meilleur lycée de la wilaya en terme de résultats au bac a été le lycée «Amar Toumi» de Tigzirt avec 94,33% suivi du lycée d’Ath Zmenzer avec 89,77 % puis le lycée de Makouda avec 89,22 %.