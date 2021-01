Il s'agit d'un quinquagénaire repris de justice et récidiviste dans le trafic de drogue, a fait savoir une source sécuritaire. Selon les informations filtrées par cette dernière, les éléments du Centre régional de lutte contre le trafic illicite de drogue d'El Hadjar, sont parvenus à neutraliser l'individu et à mettre fin à son activité criminelle, avec la saisie de 12 kilogrammes de résine de cannabis. L'opération est survenue suite aux informations parvenues aux limiers du Centre régional d'El Hadjar, qui ont, nous explique-t-on, exploité les données en leur possession et activer aussitôt, l'élément du renseignement et de l'investigation.

Au bout de plusieurs jours de filature, ce baron bien connu des services de sécurité, a été trahi par lui-même, en s'adonnant au commerce de drogue dans son quartier le Ruisseau d'or, appelé communément «Jebenette Lihoud», cimetière des juifs, a expliqué la même source. Aussitôt, le narcotrafiquant interpellé, la réquisition de perquisition au domicile du prévenu, a permis aux services de sécurité de découvrir la quantité de kif, citée ci-dessus. Âgé de 52 ans et répondant aux initiales A. B. il a fait l'objet d'un interrogatoire par les éléments du centre régional d'El Hadjar, en charge de l'affaire. Selon certaines indiscrétions récoltées auprès de nos sources, le mis en cause n'a pas encore fait l'objet de présentation par-devant le juge d'instruction, mais devrait le faire dans les heures ou au cours de la semaine. Au motif, nous précise-t-on, la poursuite des investigations, pour tenter de remonter aux éventuels complices dans ce trafic, car, nous dit-on, les éléments de sécurité en charge de l'affaire, travaillent sur la traçabilité du produit narcotique. Dans l'attente de trouver la provenance de cette drogue et jusqu'à la mise sous presse, l'enquête suit encore son cours. Par ailleurs et dans le même volet, les services de sécurité de la wilaya d'Annaba ne baissent pas de vigilance, notamment avec la recrudescence depuis plusieurs mois, du trafic de drogue et de psychotropes, à travers le territoire de la wilaya.

Pour cela, il convient de noter que les barrages fixes implantés sur plusieurs axes routiers de la wilaya d'Annaba, sont l'autre rempart pour faire face à ce phénomène récurrent du commerce de drogue. Tel le cas du barrage fixe d'Oued-Zied où les éléments de la Gendarmerie nationale d'Annaba se dressent de jour comme de nuit, comme un tamis pour filtrer des centaines de véhicules, allant dans les deux sens sur la RN44. Cette route reliant Annaba à Berrahal, mais surtout à Annaba à la sortie Sud, vers plusieurs wilayas du Centre, de l'Ouest et même du Sud du pays. C'est pour dire que la densité du trafic routier sur ce tronçon n'a pas eu d'effet sur la vigilance des aguerris de la Gendarmerie nationale, encore moins de leur flair.

En témoigne l'opération accomplie avec succès, la semaine en cours, lors de laquelle un réseau de narcotrafiquants est tombé dans le filet de la gendarmerie d'Oued Ziad. Les informations filtrées par une source relevant de ce corps militaire, les ramifications du trafic de ce réseau de narcotrafiquants, s'étendaient sur plusieurs wilayas de la région Est du pays, celle située sur l'axe routier Annaba-Alger de la RN 44. L'opération est le résultat d'informations exploitées par les éléments de la gendarmerie, faisant état du déplacement des narcotrafiquants vers Annaba, via l'axe routier d'oued Ziad, localité d'Oued El Aneb, transportant une quantité de kif, a expliqué la même source. Dans le détail, le signalement des véhicules à bord desquels se trouvaient les dealers. Suite à quoi, un guet-apens est mis en place et les deux véhicules, une Yaris et une Picanto, furent aussitôt interceptés par la Gendarmerie nationale, nous dit-on. La fouille des deux voitures, ainsi que leurs passagers, a permis la découverte de 5 plaquettes de drogue, totalisant

2,5 kg de kif traité, a ajouté notre source. Il a également été découvert et saisi des barbituriques, plusieurs téléphones cellulaires, des armes blanches prohibées et un montant de 801 400 DA.

Âgés entre 27 et 65 ans, les cinq narcotrafiquants, originaires d'Annaba et Alger, les narcotrafiquants ont été soumis aux mesures judiciaires d'usage. Déférés par- devant le juge d'instruction de la circonscription de compétence, les dealers ont été placés sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, détention et commercialisation illicite de produits narcotiques prohibés, a conclu la même source. Il est à souligner que cette lutte implacable contre ce commerce de la mort est le quotidien des services de sécurité dans la wilaya d'Annaba. Les quantités de drogue et de comprimés hallucinogènes, témoignent de la mobilisation des différents services de sécurité, tant de la Gendarmerie nationale que ceux de la sûreté de wilaya à Annaba. Celle-ci, dont les bilans journaliers des différents arrondissements, reflètent l'ampleur de ce fléau.

À tire d'exemple et rien que pour le compte de la semaine en cours, pas moins de 844 individus ont été interpellés et la saisie de centaines de psychotropes et des quantités de kif. Ce trafic pluridisciplinaire implique des dizaines de jeunes et moins jeunes, ciblant une jeunesse désoeuvrée rongée par le chômage et l'oisiveté.