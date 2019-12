Un cadavre non identifié a été repêché, dans un état de décomposition avancé, dans la nuit de samedi à dimanche, sur le littoral de Dellys (est de Boumerdès), a-t-on appris auprès de la Protection civile de la wilaya. «Des pêcheurs sortis en mer samedi, aux environs de 22h00, ont repêché un cadavre non identifié, qui flottait sur l’eau, au niveau du littoral de Dellys, attenant au port», a indiqué le chargé de la communication auprès de ce corps constitué, le capitaine Aït Kaci Une fois informés par les pécheurs en question, les éléments de la Protection civile sont intervenus, sur place, pour le transport du cadavre vers la morgue de l’hôpital de Dellys, dans l’attente du rapport d’autopsie devant fournir les informations susceptibles de l’identifier et de déterminer les causes du décès, entre autres, est-il ajouté de même source.