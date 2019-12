Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkhir Dada Moussa, a fait part, hier, à partir de Boumerdés, des efforts consentis par ses services en vue de l’élargissement des avantages et incitations assurés par le dispositif du microcrédit aux personnes aux besoins spécifiques dans le pays. «Nous œuvrons actuellement à faire profiter les personnes aux besoins spécifiques des avantages de ce dispositif par l’entremise de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem), dont la contribution est avérée dans la création d’activités diverses à leur profit aux fins de faciliter leur intégration professionnelle », a indiqué le ministre, dans une allocution prononcée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, au Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (Cfpa) des handicapés de Corso. «Les efforts de concertation et de coopération permanente consentis avec d’autres secteurs ministériels concernés ont permis de lancer les bases d’un partenariat à travers la signature d’une convention, le 15 octobre dernier, visant la promotion du dispositif du microcrédit et l’accompagnement des diplômés de la formation professionnelle», a-t-il dit.