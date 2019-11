Un malheureux accident de la circulation est survenu, hier, et pour la première fois à la

38e marche du vendredi à Oran. Le conducteur d’un camion a insisté pour se frayer un chemin au milieu des manifestants qui occupaient le centre-ville. Une tentative inattendue et vaine en raison de la présence d’un nombre important de marcheurs et ce bien que ces derniers aient essayé de lui céder le passage. Ne pouvant évidemment pas avancer au milieu de la foule, le conducteur a fini par perdre le contrôle de son véhicule et a malencontreusement percuté deux citoyens près du lycée Lotfi. Gravement blessés, les deux victimes ont rapidement été évacuées vers le Centre hospitalier alors que le conducteur a, quant à lui, été arrêté par les éléments de la Sûreté nationale.