Un citoyen de Médéa mordu de sa ville millénaire, rencontré par hasard au niveau du siège de la cour de Médéa, cherchait à déposer plainte contre X, pour l’étrange disparition d’horloges, auparavant bien placées sur les belles et architecturales façades des établissements tels les sièges de l’ancienne inspection académique et la mairie, véritables œuvres architecturales. D’ailleurs, d’importants travaux d’aménagement apportés à la bâtisse qui abrite le musée, n’ont pas amené les responsables à restaurer l’ensemble des horloges de la ville y compris le fameux cadran solaire qui donnait les indications sur les solstices d’hiver et d’été. Pourquoi cette indifférence vis-à-vis des perles et des joyaux de la ville qui mérite mieux ? Rien que pour sauver la mémoire de cette très belle cité, pourquoi ne pas enfourcher un étalon noir et chevaucher en direction de la restauration des reliques, encore visibles, mais «handicapées » par l’indifférence et le mépris ? Rien que pour décorer le mobilier urbain, il serait bienvenu de s’occuper de ces éléments de décor de Médéa. Ce travail empêcherait au moins les gens amoureux fous de leur belle ville, de foncer droit sur la cour de Médéa, grimper les marches d’escalier et demander à voir Moussa Otsmani, le procureur général en vue de les aider à déposer plainte contre X, pour «abandon de l’histoire de Médéa».