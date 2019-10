Un citoyen avoisinant la quarantaine a semé la panique, hier, dans les locaux de la daïra de Bouira. Le citoyen, réclamant un logement, a menacé d’attenter à sa vie. Devant sa crise de folie et malgré l’intervention du chef de daïra, les responsables ont recouru aux services de police. Arrivés sur les lieux, le commissaire en chef de la 2ème sûreté et son homologue, responsable de la voie publique, ainsi que les officiers de la Bmpj, ont fini par convaincre le réclamant que l’obtention d’un logement est régie par la loi et que seul le recours à la légalité lui permettra d’acquérir ce droit. Après plus d’une demi-heure d’échanges de propos, le citoyen a fini par revenir à la raison. Les policiers l’on confié à la Protection civile qui l’a évacué vers l’hôpital. La scène, qui a semé la panique, a montré le haut degré communicatif des deux commissaires et des éléments de la police judiciaire qui ont fait preuve de beaucoup de tact et de psychologie. Ils ont sauvé une vie et à travers elle, un foyer composé du père, de la maman et de deux enfants en bas âge.