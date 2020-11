Avant de lever l'audience, pour permettre un tant soi peu, aux nombreux conseils de s'organiser en vue des plaidoiries à venir, le juge pria instamment les 30 avocats de faire de leur mieux, pour permettre d'abord aux confrères qui habitent loin, de plaider les premiers et ainsi, ils seront chez eux le plus tôt possible.

Après la pause, les défenseurs entrèrent dans la danse pour effectuer sainement leur boulot.

D'emblée, le défenseur qui s'est plié à l'ordre des plaidoiries, désavoue le dossier: «Doit-on juger une pile de papiers reliés ici dans un dossier ou des individus qui sourient à la justice car, pour le reprendre dans l'expression: «Lorsque la justice cesse de sourire, elle fait mal le bien!», a articulé le conseil qui enfonça plus le clou: «C'est pourquoi, les prévenus expriment cette joie qu'enfin ils ont en face d'eux la justice qui les attend puisque sans le respect du droit, il n'y a point de justice - et que les accusés ne demandent à la justice que de leur appliquer le droit adéquat».

L'avocat s'engage alors dans une démonstration juridique peu commune, mais convaincante. Il réfuta la thèse de meurtre et d'assassinat.

L'absence de victimes et l'absence de constitution de parties civiles sont les preuves irréfutables que les bases légales de poursuites ne sont pas fondées. Il n'insista pas sur ce chef d'inculpation puisque soutient-il: «Pas de victime, pas de meurtre»!. Et ajoutant qu'en matière criminelle, le procès-verbal de reconstitution du crime est nécessaire dans l'intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice. Or, la particularité ici est que les procédures suivies sont en la forme correctionnelle soumise pour le tribunal criminel. «Il y a une spécificité de notre système dû à l'état d'urgence qui a sécrété lui-même son propre droit où l'exception envahit l'action», a soufflé le plaideur à bout de souffle et dont l'objectif reste, de retrouver au plus vite, le «home, sweet home!».