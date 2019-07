La session de formation pédagogique régionale, assurée par la direction de l’Education nationale de la wilaya de Annaba au profit de stagiaires, a été un grand succès. En témoignent les vifs remerciements des candidats de plusieurs wilayas du pays. La formation s’est axée, notons-le, sur l’obligation du bon encadrement et de la prise en charge des différentes préoccupations des nouveaux enseignants. Les responsables de cette structure se sont distingués par une gestion technocratique, basée sur l’intelligence et le dialogue, entre personnel enseignant et personnel administratif. Une démarche fructueuse grâce à laquelle ont été évitées des perturbations occasionnées par les grèves qui ont marqué le secteur à l’échelle nationale. Pour bon nombre de parents d’élèves et enseignants, la direction de l’éducation, s’est transformée en une véritable maison familiale où, les mesures adoptées ont mis fin aux frictions d’antan. Selon un enseignant du primaire de la commune de Sidi Amar, la situation s’est beaucoup améliorée depuis que les voies du dialogue ont été ouvertes avec la direction. Notre interlocuteur, appuyé dans ses propos par une collègue, a signifié que, le secteur dans la wilaya de Annaba, vit une ère d’entente et de stabilité, depuis que le règlement a changé en faveur d’une politique de réception et d’écoute, aussi bien pour le personnel éducatif que pour les parents. Ce sont là, entre autres efforts cités par un panel de personnes du secteur. Pour qu’intervienne un stagiaire de cette session de formation, sur laquelle, nous dit-on, le premier responsable de la direction de l’éducation de Annaba, y veille personnellement. Aux termes des propos de plusieurs d’entre ces stagiaires, apostrophés, toutes les conditions ont été réunies pour la réussite de cette formation. Le directeur de l’éducation de Annaba, n’a pas lésiné sur les moyens, notamment pour la restauration, l’hébergement, entre autres gestes matériels, devant assurer et procurer les meilleures conditions pour les candidats. Ces propos et bien d’autres sont les signes de remerciements, pour tous les efforts consentis tant par le premier responsable du secteur de l’éducation à Annaba, que par le personnel en charge de cette session. Celle-ci, devant s’achever le 25 du mois courant, est en rapport avec la préparation pédagogique des enseignants, en perspective de la rentrée scolaire 2019-2020.