Jeudi matin, en entrant à Tablat( Médéa ), au lieudit « Felouka » aux environs de six heures, la chaussée glissante après les grosses pluies de l’aube et la présence inadmissible d’un gros tas de terre de l’entreprise de travaux, laissé là par des travailleurs pressés de rentrer chez eux, le soir, aux dépens de l’organisation et de la sécurité, ont été la cause principale d’un terrible accident de la route, faisant un blessé très grave puisque l’un des deux passagers, âgé de 30 ans environ, a été sérieusement touché à la tête.

Les rares automobilistes qui se sont arrêtés pour porter secours au blessé, étaient révoltés d’assister impuissants, au gus qui ne cessait de perdre énormément de sang en attendant le médecin et la Protection civile qui se trouvaient seulement à cinq kilomètres de la ville de Tablat.

Avec l’heure du sinistre, 6h 25mn, et une circulation quasi inexistante, les premiers secours ont gâché un temps fou pour évacuer le blessé qui fut finalement dirigé vers l’hôpital du chef-lieu de daïra.

Ne restait alors que le véhicule, une « Kangoo » commerciale noire était toujours sur le toit, les quatre roues en l’air, dans l’attente de l’évacuation vers le tôlier du coin puisque, nous dit-on, les deux passagers sont de la ville de Tablat.

Alors que les secours faisaient leur boulot, les curieux vociféraient après les responsables de l’énorme retard constaté sur place à cette heure matinale d’un hiver clément comme tout en tout, en cette journée du jeudi 9 janvier 2020.