Les faits se sont déroulés, le 6 août dernier, à Aïn Beïda, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Un homme, âgé de 55 ans a consommé pas moins de 351 figues de barbarie, après quoi il sera évacué en urgence à l’hôpital où il subira une intervention chirurgicale. Le patient, sauvé in extremis, souffrait d’un fécalome (un obstacle à l’extrémité du tube digestif, suite à un dysfonctionnement de la digestion). Selon l’Association algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement (Apoce), qui a diffusé cette information, le patient en question s’en est sorti indemne et est rentré chez lui le jour-même. C’est le patient lui-même qui a avoué avoir consommé autant de figues de barbarie. « Après avoir été pris en charge par un chirurgien, le quinquagénaire a avoué avoir consommé

351 figues de barbarie… », affirme en effet la même source, précisant qu’après cette « terrible » mésaventure, le quinquagénaire a juré de renoncer définitivement à ce fruit de saison. Un fruit qui doit être comme toute chose, consommé avec modération, a tenu à signaler la même organisation.