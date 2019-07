Un vieil immeuble s’est partiellement effondré, hier , à la basse-Casbah, suite à l’affaissement de l’escalier entre les 3e et 4e étages, sans faire de victimes. L’immeuble de cinq étages s’est effondré partiellement vers 2h00 du matin, au n°3 place des Martyrs, à la basse-Casbah, à proximité de la mosquée Ali Bitchine, suite à l’affaissement de l’escalier entre les 3e et 4e étages, provoquant un état de panique parmi les habitants. Les éléments de la Protection civile sont intervenus, en urgence, pour apporter aide et assistance aux habitants et procéder à l’évacuation totale de l’immeuble, de peur d’un effondrement général. Ils ont réussi à sauver 10 personnes issues de deux familles restées coincées entre le 3e et le 4e étage. Pour rappel, un immeuble de quatre étages s’était effondré, en avril dernier, à la rue Tamglit ali, à la Basse-Casbah, à proximité de la mosquée Ketchaoua, faisant 5 victimes.