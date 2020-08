Il y a dans la magistrature, des magistrats tellement grands que nous espérons les voir aller dans l'exercice de leurs fonctions, au - delà de la retraite. Et lorsqu'on écrit grands, pas forcément par la taille, mais beaucoup plus par le talent. Nous pouvons dresser ici même une liste exhaustive, mais par pudeur, nous préférons en parler un à un, le moment venu. Commençons, aujourd'hui, par le plus ancien procureur général en exercice, et que le dernier mouvement a vu être remercié.

Il s'agit du grand Mohamed Tayeb Lazizi qui débuta sa longue et riche carrière en 1985, d'abord à Adrar, puis Tizi Ouzou où il est resté pas moins de vingt- cinq ans, sans histoires, ni accrocs, car il a su travailler dignement, sachant surtout où mettre les pieds.

Etant originaire de Medjana (wilaya de Bordj Bou Arréridj), il a excellemment entretenu ses relations uniquement professionnelles, ce qui l'a éloigné des mauvais coups des mauvais esprits.

Il a aussi rendu de fiers services à Azazga, Boumerdès et enfin Bouira depuis le dernier mouvement des magistrats d'il y a une année, qui le vit s'échapper et quitter le parquet, sa raison de vivre.

Affable, courtois et poli, Lazizi restera comme le magistrat qu'on voudrait ne jamais quitter tant il se montre attachant et discret.

Ayant remplacé au parquet général de la capitale du Djurdjura, l'incomparable Bouira, l'autre zazou-géant de la magistrature, Mohamed Zougar, l'actuel secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Tayeb Lazizi peut encore donner à la magistrature, avec tout le capital-expérience, compétence et rendement, qu'il possède.

Puisse Allah donner à ce magistrat - administrateur, tout le souffle nécessaire pour mener à bien ses missions, après Bouira, cette immense cour qui compte en son sein l'unique bâtonnat du pays avec ses membres féminins, dont la sympathique et dynamique bâtonnière Ouafia Sidhoum, qui est en train de mener la barque à bon port.

À ses côtés, il y a moins d'une semaine, Mohamed Tayeb Lazizi, le doyen des procureurs généraux du pays, veillait à la bonne marche de la cour de Bouira, cette juridiction-pilote, jusqu'au lundi 10 août 2020, qui le verra quitter Bouira et laisser sa place à Chérif Djaàd qui n'a rien à voir avec l'autre géant, Abdelkrim Djaàd, anciennement procureur général d'El Tarf!