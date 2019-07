Des unités de garde-côtes, en collaboration avec les services de la Protection civile de la wilaya d’Oran, recherchent activement une personne disparue en mer après que son embarcation ait chaviré samedi soir, a-t-on appris hier des services de la Protection civile. Un jeune, âgé de 18 ans, est porté disparu en mer depuis samedi soir après le chavirement de son embarcation au large de Cap Falcon, dans la daïra d’Aïn El Turck. Les opérations de recherche se poursuivent toujours avec l’équipe des plongeurs de la Protection civile et des garde-côtes, a-t-on précisé de même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont enregistré, samedi, la mort d’un jeune, âgé de 20 ans, retrouvé noyé dans un plan d’eau au village de Hassi Mefsoukh, à l’est de la ville d’Oran. La dépouille mortelle a été repêchée et déposée à la morgue de l’hôpital El Mohguen d’Arzew.

Les mêmes services de la Protection civile ont signalé que le week-end a enregistré un grand nombre d’estivants sur les 34 plages de la wilaya d’Oran s’étalant de Mersd’El Hadjadj vers Madagh à l’ouest. Quelque 400 000 estivants ont été recensés sur ces plages, alors que durant la même période, 315 interventions ont été effectuées, sauvant 107 personnes d’une mort certaine et prodiguant des soins, sur place, à 195 autres estivants.