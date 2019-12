La violence se banalise en Algérie et les assassinats se multiplient. C’est à la commune frontalière de Souani (daïra de Bab El-Assa), qu’un drame s’est produit. Un jeune de 25 ans, originaire de Aïn Sefra, a tué froidement son père et sa mère, âgés respectivement de 63 et 59 ans, dans une ferme située au lieudit Houassi, à l’ouest de Tlemcen. Se réveillant un matin à l’aube, le jeune homme est pris d’une soudaine folie meurtrière. Il se saisit d’une barre de fer et frappe ses parents en plein sommeil avec une sauvagerie inouïe. Il court ensuite derrière son frère, âgé de 23 ans et réussit à le blesser à la tête. Ses deux sœurs âgées de 4 et 5 ans, prises de panique, se sont sauvées chez un voisin. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme, qui travaillait avec son père dans l’agriculture et l’élevage ovin, souffrait de troubles psychiques. Les habitants de cette région frontalière ont été choqués d’apprendre la nouvelle, surtout que le jeune homme se faisait très discret et n’avait jamais fait parler de lui.