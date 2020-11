La tenue du procès en appel de Tahkout et consorts, à la cour d'Alger, a tenu toutes les promesses dans le sens le plus large du terme. Ayed, le président de chambre, s'avère être un magistrat de bonne écoute et s'est même permis de ne point interrompre les plaideurs même quand ces derniers tentaient de franchir la ligne rouge. Certains d'entre eux étaient affligés par la mauvaise nouvelle de la perte du vieux confrère Amar Khiel. Me Khmissi Zéraia,Mohamed Dinar, Me Badredine Mouloudji, Me Ahmed Hadj -Nacer, Me Med Laid Agouni de Souk-Ahras, Me Nora Ould El Hocine, Amine Sidhoum, ont fait ce que l'on attendait d'eux. La plaidoirie du défenseur de l'ex-directeur général de l'Etusa, a ému les présents, car les quatre points soulevés suite au relevé du jugement du tribunal, sont infondés, voire ridicules! On y lit par exemple que le cahier des charges a été orienté pour l'intérêt du seul Mahieddine Tahkout. «Faux» s'est écrié le conseil qui expliquera qu' «on est dans l'abstrait absolu, le besoin d'affrètement ayant été défini par le wali et le ministre des Transports, en 2016, bien avant l'arrivée du prévenu. La défense détient des preuves par des articles et images-vidéo»! Quant à la question de savoir pourquoi, n'y avait - il que Tahkout qui ait répondu à l'appel d'offres, l'avocat a répondu simplement que «ce n'était la faute à personne si Tahkout était le 1er opérateur dans le secteur». L'erreur de gestion a été partagée: Tahkout n'avait pas les bus et chauffeurs, et l'Etusa n'a pas recruté et fait dans la formation des receveurs! Quant à l'affaire Zoukh, la défense a mis en avant le fait criard que l'histoire remonte à 2017, alors que le contrat a été signé en 2016! De toutes les façons, il n'y avait aucun choix à faire! C'est même le directeur des transports de la wilaya d'Alger qui a appelé le DG de l'Etusa pour lui demander d'accélérer le projet et que le wali a promis à Tahkout de faire travailler les bus!