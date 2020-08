Voici le texte paru le 1er octobre 2015, en bonne place dans la colonne, page «Tribunaux»!

«Le très récent mouvement de chefs de cour (procureurs généraux et présidents), n'aura valu, sur le plan des surprises que par le départ de deux immenses magistrats qui ont loyalement servi leur magistrature durant très longtemps.

Il s'agit de Mohamed Hammadou, ex-procureur général de Béjaïa qui accueille désormais, Rouini qui n'a pas pu évoluer dans la capitale des Hauts-Plateaux Où Djilali Bellala y a pris ses fonctions avec toute l'ardeur qu'on lui connaît, surtout que Sétif est une cour où il fait bon vivre.

Belgacem Zeghmati en sait quelque chose, lui, avec ses 25 ans de magistrature dont 19 en qualité de procureur général (huit et demi dans Alger) qu'il vient de saluer pour une retraite plus que méritée. Et une vraie retraite faite surtout de repos...

Loyal, correct, poli, rigoureux lorsqu'il le faut, rigide, respectueux des us et coutumes sains des juridictions, meneur d'hommes et de femmes, (n'est-ce pas Naïma Amirat?)

Belgacem Zeghmati qui n'a jamais servi les hommes, mais seulement la justice, restera dans les mémoires de ceux qui l'ont connu, côtoyé et apprécié, comme l'exemple type du magistrat à honorer dans les plus brefs délais, Tayeb Louh est très bien placé pour le faire, car il connaît, lui, les magistrats qui valent bien une cérémonie. Merci Si Belgacem, merci Zeghmati, votre première famille vous attend...»