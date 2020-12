Les fermetures de routes se poursuivent encore à travers les villages, en ces jours de froid glacial. Après les habitants du quartier Anner Amellal, c'est au tour des citoyens du village Bouhini de fermer la RN 12 au niveau de la commune de Yakouren, à proximité de l'hôtel Tamgout. La principale revendication des protestataires est toujours la réalisation d'une aire de jeux au profit des jeunes. Une demande exprimée depuis plusieurs années mais qui reste encore une simple projection. Les habitants de ce village qui ont averti les citoyens des villages de Yakouren lesquels empruntent ce tronçon routier reliant la région du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, reprochent aux autorités locales leur manque d'intérêt concernant la situation des villageois. Malgré les promesses, ce projet auquel tiennent beaucoup les parents dans cette contrée éloignée des principaux centres urbains, n'a pas encore vu le jour. Les jeunes de ce village sont aujourd'hui contraints de se rendre à Yakouren ou à Azazga pour pratiquer le sport. La fermeture des routes a, par ailleurs, été signalée avant-hier au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, précisément au quartier Anner Amellal B où les habitants ont soulevé un certain nombre de revendications, notamment l'état lamentable des trottoirs des principales routes, mais surtout l'absence d'avaloirs et autres infrastructures. À noter, par ailleurs, que ces derniers ont procédé à la fermeture de l'axe routier reliant la vieille à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, quelques semaines seulement après une action similaire sur leurs voisins d'Anner Amellal mais sur l'autre versant. Pour rappel, après l'action de ces derniers, les autorités locales ont dépêché des équipes pour ouvrir les avaloirs bouchés. La réaction des services concernés est intervenue 24h seulement après le mouvement de colère.

En effet, le quartier Anner Amellal, situé à l'ouest de la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, est toujours tributaire des aléas climatiques et des conditions météorologiques. C'est justement la goutte qui a fait déborder le vase. Les dernières pluies tombées le week-end dernier ont causé d'énormes dégâts aux habitations qui ont été coupées du monde, durant plus d'une journée. En cause, des coulées de boue qui ont envahi l'avenue principale et fermé les accès au quartier.

Face à cette situation, il aura fallu la mobilisation des habitants pour dégager les passages, en enlevant la boue par leurs propres moyens.

Quelques heures seulement après les inondations causées par les premières pluies, la colère a été perceptible parmi les habitants. Un sentiment de laissés-pour-compte s'est généralisé. Ainsi, des jeunes se sont organisés afin d'exprimer leur refus de demeurer dans ces conditions. L'idée du recours à ce genre d'actions n'est pas, pour autant venue du néant. Elle n'a pas été facile à prendre car les habitants du quartier savent bien que les citoyens, usagers de la route, allaient en subir les conséquences et les désagréments. Mais, expliquent les jeunes, c'est hélas l'unique manière de se faire entendre.

Hier donc, les habitants de l'autre moitié de ce quartier ont initié cette action, seule à même de pouvoir attirer l'attention des responsables locaux. La preuve en est que leurs voisins ne les ont vus arriver qu'après un mouvement de colère.