Un nourrisson est mort brûlé et deux autres personnes ont été blessées dans un incendie qui s’est déclaré dans un appartement à la cité Climat de France, dans la commune de Oued Koriche, à Alger, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Un incendie s’est déclaré, hier, aux environs de minuit dans un appartement à la cité Climat de France dans la commune de Oued Koriche (circonscription administrative de Bab El Oued). On déplore un mort qui est un nourisson précise la Protection civile, par la voix du lieutenant Khaled Ben Khalfallah, chargé de l’information à la Protection civile.

Les services de la Protection civile, qui ont mobilisé deux camions anti-incendie et une ambulance, ont réussi à sauver deux personnes des flammes et procédé à leur transfert vers le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed Lamine-Debaghine, dans la même commune. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de cet incendie, précise-t-on de même source.