Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a affirmé, hier à Alger, que le 6ème Recensement général de la population et de l’habitat (Rgph), prévue en 2020, constituera «un outil stratégique pour l’élaboration des politiques publiques futures», et ce dans l’objectif d’ «améliorer les conditions de vie du citoyen, en définissant les lacunes et les besoins». Présidant la 1ère réunion de la Commission nationale de recensement général de la population et de l’habitat, en présence du ministre des Finances, Mohamed Loukal et des secrétaires généraux de plusieurs départements ministériels, Dahmoune, également président de ladite commission, a fait savoir que l’opération de recensement se veut «un outil stratégique pour l’élaboration des politiques publiques futures», visant à «changer et améliorer les conditions de vie du citoyen notamment sociales, en définissant les lacunes et les besoins».