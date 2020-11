Les inscriptions pour l'entrée aux établissements de formation professionnelle débuteront aujourd'hui, en prévision de la rentrée du secteur, fixée au dimanche 15 novembre. Elles se poursuivront jusqu'au 15 février prochain, date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Quelque 538 000 places pédagogiques, couvrant une vingtaine de branches professionnelles, sont proposées cette année dans près de 1 300 établissements publics et privés. Selon les chiffres révélés par la tutelle, un nombre de 700 établissements de formation relevant du secteur privé a été agréé au total, cette année.

Afin d'éviter que l'ensemble des centres d'apprentissage ne se transforme en de nouveaux foyers de l'épidémie, le ministère affirme avoir mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la mise en oeuvre du protocole sanitaire lors de cette rentrée. Le personnel administratif et autres travailleurs ont repris le travail, fin août dernier, en vue de préparer l'année professionnelle, après une suspension de plusieurs mois. Ils avaient pour mission d'aménager les espaces et de mettre en place des gestes barrières prévus dans le protocole sanitaire, validé par le Comité scientifique. Les enseignants ont également rejoint leurs postes de travail, pour élaborer un programme de répartition des groupes, des journées et des ateliers, conformément au respect de la distanciation physique.

La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, avait, dans ce sens, affirmé que la santé des élèves et du personnel est prise en compte dans le protocole de prévention spécifique, de la réouverture des centres d'apprentissage. Une manière formelle de rassurer quant aux dispositions prises à même de garantir une rentrée dans de bonnes conditions au niveau des centres de formation et d'apprentissage. Pour rappel, les actions du plan d'action du gouvernement s'articulent autour de l'amélioration de la qualité de la formation et du renforcement de la formation et de l'enseignement technique, scientifique et technologique, il a été décidé, d'une part, la promotion des filières de formation technique, scientifique et technologique et la réorganisation du cursus d'enseignement professionnel et du système d'orientation, du certificat de formation professionnelle spécialisée (Cfps) au diplôme du Brevet de technicien supérieur (BTS), et, d'autre part, l'élargissement du réseau d'infrastructures de formation et la création de filières d'excellence dans les branches prioritaires de l'économie nationale, à travers le développement du partenariat et la redynamisation des établissements d'ingénierie pédagogique. En outre, le développement de la formation par apprentissage et de la formation à distance, et le renforcement de l'offre de formation destinée aux personnes aux besoins spécifiques et en milieu carcéral, ne sont pas en reste. L'autre innovation a trait à l'introduction des langues fonctionnelles, notamment l'anglais, au niveau des établissements de formation et d'enseignement professionnels. Pour ce faire, il est prévu la valorisation du corps des enseignants et des personnels de la formation et de l'enseignement professionnels, et l'amélioration de leurs conditions de travail, au même titre que la mise en oeuvre du baccalauréat professionnel, par la révision du système actuel d'orientation vers le cursus d'enseignement professionnel, la mise en place d'une ingénierie pédagogique propre au baccalauréat professionnel et la création d'un Office des examens et concours de la formation et de l'enseignement professionnels, tandis que la modernisation et la numérisation des activités seront prises en charge à travers l'actualisation des instruments de gestion pédagogique, administrative, comptable et financière et la poursuite du programme de numérisation des actes de gestion. La mise en place d'un nouveau système de suivi pédagogique complémentaire et d'un système d'information statistique interne et externe est également au programme.