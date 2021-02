Visitant jeudi une exploitation agricole pilote dans la commune de Mouzaïa (ouest de Blida), le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdane, a insisté sur la nécessité de généraliser l'utilisation des moyens techniques modernes par les exploitations agricoles collectives et individuelles.

Le ministre, qui a estimé que l'avenir du secteur agricole s'appuie sur «la modernisation de l'agriculture, à travers l'exploitation de techniques et méthodes modernes susceptibles de contribuer à la réduction des superficies et à la hausse du volume de la production», a appelé à l'organisation de journées d'études au profit des agriculteurs et des exploitants agricoles, en vue de «les informer sur les différents moyens modernes utilisés dans le secteur agricole, en axant sur leur impact, le volume et la qualité de la production».

Au titre de la stratégie du secteur visant l'encouragement de l'investissement agricole, Hamdane a souligné les efforts consentis par son département pour «aider et accompagner les agriculteurs à travers de nombreuses facilitations», tout en oeuvrant, a-t-il indiqué à «mettre progressivement un terme à la bureaucratie».

Le ministre a, par ailleurs, relevé que le secteur agricole a démontré ces dernières années et particulièrement l'année passée, ses performances et la capacité de production dont il dispose, tout en se félicitant qu'aucune pénurie des différents produits n'a été enregistrée dans le domaine agricole, durant la période de confinement sanitaire observée par nombre de wilayas, pour freiner la propagation de la Covid-19.

Durant l'inspection de cette exploitation agricole pilote, qui s'étend sur une superficie de 340 ha, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a exprimé son souhait que celle-ci qui exploite des techniques et méthodes modernes, tant dans l'irrigation agricole (utilisation du système de goutte à goutte), dans la culture des arbres fruitiers, notamment les agrumes, les pommiers et les poiriers, soit «un modèle à suivre par les agriculteurs».