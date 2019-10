La paisible localité de Sidi Lahcène, sise à 7 km du chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a été secouée, hier, par un horrible drame. Un homme, présenté comme un policier, notamment sur les réseaux sociaux, a tué son ex-femme, son beau-père, sa belle-mère, ainsi que la sœur de son ex-epouse. Quant au frère de son ex, il a été blessé sans que son pronostic vital soit engagé. Selon Ennahar, le suspect est actuellement harcelé par la police. Plus tôt dans la journée, l’homme a abattu froidement son ex-femme et un bon nombre de sa famille, à cause d’un différend. D’après la même source, le suspect a été encerclé à son domicile par la police.