Une foire dédiée à la production de miel se tient à partir, d’hier samedi 26 octobre, au niveau de la place de l’ancienne mairie de la ville de Tizi Ouzou. Cette manifestation économique qui s’étend jusqu’à la fin de la semaine se tient grâce au partenariat de la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou, de la Chambre de l’agriculture et les producteurs venus de plusieurs wilayas du pays. Hier, déjà, à l’ouverture, il y avait un grand engouement pour les expositions.

En effet, le miel, produit noble du terroir, attire beaucoup de monde à chaque exposition ou foire organisée. Les producteurs, qui viennent de plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou et quelques wilayas du Centre, ont mis à la disposition des visiteurs diverses variétés de miel produit dans les ruchers locaux. A noter, cependant, que cette année, les producteurs de miel ne sont pas satisfaits du rendement. Bien pire, la production a drastiquement baissé. Un constat qui ne date pas uniquement de cette année, mais c’est, selon les producteurs, un processus qui a commencé depuis plusieurs années.

Cette année, la production a encore baissé malgré les efforts des services de l’agriculture sur le terrain. Ce sont seulement 3 500 quintaux de miel qui ont été produits à travers la wilaya. Les causes de cette baisse sont diverses, mais selon les apiculteurs ce sont les conditions climatiques qui sont en première position des facteurs défavorables. En effet, malheureusement pour les producteurs, l’été a été plus chaud que prévu. La période de floraison de la végétation n’a pas été longue à cause justement de la chaleur estivale arrivée trop tôt. Les feux de forêts pour leur part sont un autre grand facteur ravageur. Chaque année, des milliers de ruches sont détruites par les incendies. Ce qui a contraint les apiculteurs à quitter les forêts pour aller dans des zones plus sûres.

Pourtant, les services de l’agriculture n’ont ménagé aucun effort dans la formation des producteurs. Des formations sont prodiguées plusieurs fois chaque année en direction des apiculteurs. Ces derniers, de leur côté, sont très réceptifs à ces efforts d’amélioration des techniques de traitement des ruchers. Mais, malgré cela, la production n’arrive pas à décoller. La wilaya de Tizi Ouzou enregistre des taux de production plus bas que les attentes. Ce qui induit des incidences fâcheuses sur la commercialisation de ce produit noble.

En effet, sur le marché, le miel local est presque inexistant. Le peu de production se vend sur place chez les apiculteurs. Cette situation a deux conséquences majeures, à savoir la cherté du produit et la difficulté à le mettre sur les circuits commerciaux avec les normes de commercialisation requises. Ces jours-ci, le miel est cédé à 4 500 dinars le kilo avec comme d’habitude l’impossibilité de garantir la qualité du produit.

Enfin, notons que la wilaya de Tizi Ouzou dispose de plusieurs occasions pour la promotion de ce produit avec près d’une dizaine de foires et de fêtes traditionnelles. Ce qui constitue des opportunités de promotion pour les apiculteurs. Il est constaté ces dernières années, grâce aux formations, l’émergence d’autres produits de la ruche commercialisés.