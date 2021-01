Vingt porteurs de projets innovants du continent africain bénéficieront d'un accompagnement sur tous les plans afin de développer leurs idées, a expliqué, Adel Amalou, l'un des fondateurs du programme africain«IncubMe».

Ce programme panafricain d'incubation des start-up «Africa by IncubMe», présenté jeudi à Alger, permettra de faire de l'Algérie un véritable «pôle africain de l'innovation», a indiqué Yacine El-Mahdi Oualid, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up.

Lors de la cérémonie de présentation, le ministre a qualifié ce programme «d'unique en son genre en Afrique» et qui permettra de faire de «l'Algérie un véritable pôle africain de l'innovation et une plaque tournante des projets innovants».

Le ministre a ajouté que l'objectif de ce programme est de faire bénéficier les porteurs de projets d'un accompagnement de la part de sociétés algériennes et étrangères qui font dans «l'Open Innovation» et les aider à trouver des solutions intelligentes pour le continent africain.

«Africa by IncubMe», parrainé par le ministère délégué chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up et le ministère des Affaires étrangères permettra aux 20 start-up, qui seront sélectionnées, d'intégrer ce programme après avoir passé deux étapes de sélection, précise-t-il en expliquant que, la première verra 400 projets retenus sur les 1200 candidatures attendues, alors que, la sélection finale se fera en concertation avec les différents partenaires du programme, selon leurs besoins.

Les candidats pourront soumettre leurs projets dans des domaines tels que «les objets connectés, la santé, les hydrocarbures, la fintech ou l'agritech».

L'incubation devrait débuter, selon les initiateurs du projet, au mois d'avril prochain et durera six mois. Elle se déroulera en Algérie avec une prise en charge totale de la part de l'incubateur en matière de billetterie, d'hébergement, de coaching, de mentorat et même de visites.

Les inscriptions au programme seront ouvertes dans 10 jours et se feront sur le site www.africabyincubme.com.

Le programme visera, dans un premier temps, l'Afrique. Il ciblera le Moyen-Orient dans une seconde étape pour toucher le Bassin méditerranéen comme ultime objectif.

Cette démarche prouve, selon le ministre, que l'Algérie a tous les moyens pour être un «hub» de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour les jeunes en Afrique.