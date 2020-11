Fidèle à sa mission de service public, le Centre national de documentation, de presse, d'image et d'information (Cndpii) dirigé par Mohamed Saïd Oussedik (DG), s'est résolument associé à la campagne de sensibilisation inhérente au référendum sur la révision de la Constitution, qui a eu lieu le 1er novembre dernier. Dès la convocation du corps électoral par le chef de l'Etat et la promulgation de la mouture finale du projet de révision de la Loi fondamentale, après son adoption par le Parlement, le Centre s'est transformé en véritable ruche.

En plus de la préparation des expositions qui avaient touché pas moins de soixante sites, à travers le pays, la distribution sur CD du projet de révision de la Constitution, et la conception d'affiches, l'Organisme qui dépend du ministère de la Communication a même édité un document d'une centaine de pages (arabe, français, tamazight) consacré aux grandes lignes du projet de révision de la Constitution, aux mesures décidées par le chef de l'Etat, et aux actions du gouvernement en faveur des couches sociales les plus défavorisées et aux catégories socioprofessionnelles ayant subi les conséquences de la pandémie de Covid-19.

Le document met l'accent dans son préambule intitulé: «Nouvelle Constitution, nouvelle République» sur les raisons ayant présidé à la révision de la Constitution, notamment la consécration des libertés, la mise à l'abri des constantes nationales, la séparation des pouvoirs... et la moralisation de la vie publique. Doté d'un personnel qualifié et d'un équipement à la page de l'évolution technologique, le Cndpii, compte élargir son éventail d'actions pour améliorer ses prestations.

Acteur important dans le dispositif médiatique algérien, le Centre nourrit l'ambition de figurer parmi les institutions les plus performantes du secteur de la communication. Son rôle lors de la dernière campagne de sensibilisation autour du projet de révision de la Constitution n'est que le résultat logique des efforts consentis par les travailleurs du Cndpii.

Créé par décret présidentiel numéro 84-166 du 14 juillet 1984 et réaménagé par le décret exécutif n°15-95 du 1er avril 2015, le Cndpii a pour mission de collecter, de traiter, de conserver et de communiquer l'ensemble du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel relevant du secteur de la communication ainsi qu'éditer et diffuser des produits documentaires, textes et images. Comme il a mis en place une banque de données de presse et d'images sur la vie politique, sociale et économique du pays.

Pour une meilleure conservation des documents et images, un plan de sauvegarde et de numérisation du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel a été établi par le Cndpii. Il s'est également attelé à moderniser le traitement de l'information documentaire par l'intégration d'instruments intelligents, dans le processus de collecte, de traitement, et de diffusion de l'information.

Le Centre s'implique dans différents projets des institutions publiques et contribue à la réalisation de grands objectifs portant sur la communication et l'information. Rien que sa photothèque renferme 2 000 000 négatifs portant sur les vestiges préhistoriques et historiques algériens; sur les monuments et sites historiques; les conditions sociales des Algériens entre 1945 et 1954, sur les portraits des personnalités du monde des arts, des lettres, de la science et de la politique; sur les plus importantes étapes de la Guerre de Libération nationale et aussi toute l'activité culturelle, socio-économique et politique du pays. Il s'agit également de promouvoir l'information documentaire par la mise en oeuvre d'un riche programme d'animations, d'expositions, de formations et d'échanges. Et enfin, développer la communication institutionnelle pour valoriser l'image de l'Algérie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.