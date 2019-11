Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé au démantèlement d’un réseau de prostitution, à l’arrestation de 10 individus de différentes nationalités africaines, et à la libération d’un otage de nationalité africaine séquestré par deux Algériens, arrêtés par la suite, outre la saisie de plus de 470 unités de boissons alcoolisées, a indiqué jeudi un responsable à la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga.

A ce titre, le chef de brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de ladite conscription administrative, «le commissaire de police, Ali Tounsi» a précisé dans une déclaration à la presse, que la première affaire traitée concernait la saisie de faux billets et des billets en devise qui devaient être écoulés sur le marché national, l’association d’une bande de malfaiteurs séquestration et torture d’un otage.