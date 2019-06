La police de Romans-sur-Isère, dans le département de la Drôme au sud-est de la France, a interpellé, un sans-papiers algérien âgé de 22 ans, suite à un appel d’une mère de famille qui affirmait avoir été victime de viol et d’agression sexuelle, a rapporté Le quotidien français Le Dauphiné sur son site. Le jeune algérien en situation irrégulière sur le territoire français visé par une décision d’obligation de quitter l’Hexagone (Oqtf), a été arrêté dans l’après-midi de jeudi dernier et mis en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Le mis en cause a formellement nié les faits. En l’absence de preuves et de témoins, le suspect a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue mais assigné à résidence. Le dossier a été transmis au parquet qui va décider des suites à donner à cette affaire. Selon la déposition de la victime âgée de 31 ans, le sans-papiers algérien l’aurait abordée alors qu’elle se trouvait à la gare Sncf, avec son bébé dans une poussette. Il lui aurait fait des propositions à caractère sexuel. Devant son refus, l’homme aurait fait usage de violence. Il aurait bousculé la poussette du bébé et aurait soulevé de force la jupe de la jeune femme tout en proférant des insultes à son encontre. L’autorité judiciaire a ordonné la mise sous assignation à résidence, en attendant la tenue d’un procès.