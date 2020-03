Les élus de l'APW ont voté à la majorité la création d'un conseil consultatif économique, social et environnemental qui sera composé exclusivement de chercheurs et d'enseignants de l'université Mouloud-Mammeri (Ummto) et d'autres compétences. L'annonce a été faite à l'issue de la dernière session de l'APW, consacrée justement au développement local. Ce groupe se penchera sur les voies et les moyens, les problèmes qui grippent la machine et proposera des solutions, afin de permettre aux élus et aux services concernés de mieux voir.

Qu'il s'appelle conseil consultatif ou think tank, c'est là le rôle qui sera assigné à cette élite universitaire et formée par l'expérience dans divers domaines. L'information a été bien accueillie par les citoyens qui estiment que la démarche va booster la machine du développement, en apportant de nouvelles idées à la disposition des différents exécutifs. L'implication de l'université a en effet été vivement réclamée depuis bien longtemps. Cette méthode évitera par ailleurs aux élus et aux responsables des différents secteurs de mettre sur place des stratégies plus réfléchies.

En fait, l'idée d'un conseil consultatif, lancée par l'APW, n'est pas nouvelle. Cette façon de faire a été déjà expérimentée dans la commune de Ouaguenoun durant les années 2000. Le président de l'APC de cette commune, située à une trentaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya, s'est entouré des comités de villages, du mouvement associatif et autres représentants de la société civile pour gérer sa circonscription. Même si le conseil n'avait pas comme prérogatives de voter, il n'en demeure pas moins que Ali Belkhir, alors maire, a toujours fait participer ses membres aux différentes réunions.

La démarche avait donné de bons résultats sur le développement local. A Ouaguenoun, les projets étaient réalisés sans aucune embûche, encore moins une opposition. Avant de décider de la répartition des budgets, c'est le conseil consultatif qui se réunit pour évaluer les priorités. Ses décisions, prises avec l'assentiment de tous les villages, n'étaient jamais contestées. La démarche avait réuni toutes les compétences dont disposait la commune et les résultats ont été vraiment palpables.

Hélas, quelques années plus tard, il a été constaté que la méthode n'a été expérimentée dans aucune autre commune. La répartition des budgets a ainsi été derrière des milliers d'actions de colère. Toutes les communes ont subi la colère des populations qui n'avaient alors comme unique moyen de se faire entendre que le recours à la violence. Le seul mode de communication entre les élus et les citoyens se limitait donc à la fermeture des routes, des sièges des APC et des entreprises comme l'ADE et la Sonelgaz.

Enfin, notons que l'implication des universitaires et des compétences locales est une démarche hautement positive pour le développement. Cependant, l'élite, comme les élus, coupés de leur base, ne sera pas aussi performante. D'aucuns estiment que la démarche de l'APW pèche par l'exclusion des comités de villages et des associations dans le conseil consultatif. La démocratie participative implique la participation des populations, ce qui évitera une grande partie des conflits et des oppositions.