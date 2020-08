Cette opération d'envergure, la plus grande jamais réalisée depuis l'indépendance, dans la wilaya de Batna, a été annoncée jeudi dernier, par le directeur général de l'Office de promotion et gestion immobilière (Opgi), Mohand Djamel Allasse.

Les clés de 9 060 logements publics locatifs (LPL) seront remises à leurs bénéficiaires au début de la semaine prochaine», a indiqué le responsable. Annonçant le mois de septembre et d'octobre, comme étant les mois d'attribution de logements par excellence, Mohand Djamel Allasse, directeur de l'Opgi, a, dans le détail, fait état de la répartition des différents quotas sur la majorité des communes de la wilaya. Le chef-lieu de la commune de Batna dont le plus important quota lui a été réservé, avec 1 421 unités sociales. Une opération de tirage au sort pour les affectations, a été organisée le 10 août écoulé, et au cours de laquelle 470 bénéficiaires ont eu les clés de leurs logements. Pour le restant du quota, les opérations de remise des clés se feront dès la fin des travaux, dont l'avancement affiche un taux satisfaisant. Au cours du même mois, l'Opgi de Batna a, également, procédé à la remise des clés de 70 unités LPA, dans la commune d'Aïn Yagout, selon le responsable de cette institution. Dans l'élan des détails apportés, le même responsable a indiqué qu'avant la fin août, 460 LPL seront distribués à leurs demandeurs, dans les communes de Batna, Bitam, Telkhamet et N'gaous. Si l'opération est qualifiée de première du genre, voire d'envergure, car la satisfaction est de taille, lorsqu'on sait que d'autres communes ont eu droit à ce logement tant attendu, tel les cas de la commune de Ras Layoun qui a bénéficié de 390 unités, Oued El Ma 310 et Aïn Djasser 160 logements sociaux ainsi que 100 pour la localité d'El Djazzar. Seront également, concernées par la remise de 268 clés, durant les mois de septembre et octobre, les bénéficiaires des communes de Tilatou, Rahbat et Oued Chaâba. Puis s'ensuivront respectivement, les communes de Barika et de Ras Layoun avec 1 030 unités de même type. Il en sera de même pour Merouana, Timgad et Boumaguer ainsi que Ouled Amar avec un quotta de 320 unités. Par ailleurs, les clés de 470 unités de même type seront remises à leurs bénéficiaires, des communes et localités de M'doukal, Aïn Yagout, Ouled Sidi Slimane, El Madher et Aïn Touta, avec un peu de retard. La remise est prévue pour le mois de décembre. Le directeur de l'Opgi de Batna, rassuré sur le taux d'avancement des travaux qui dépassent actuellement les 65%, a rassuré à son tour, les bénéficiaires quant à la remise des clés de leurs logements avant la fin de l'année. Mohand Djamel Allasse, directeur de l'Opgi, a ajouté que 1 680 autres LPL se trouvent en cours de réalisation à travers la wilaya de Batna. Des propos sous-entendant qu'il ne s'agit pas de la dernière opération de distribution de logement dans cette wilaya. D'autres opérations suivront, pour satisfaire toutes les demandes. Cette distribution de grande ampleur va égayer des milliers de foyers batnis, issus de divers segments sociaux et va leur permettre de vivre les mêmes moments de joie.