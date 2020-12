La Journée internationale de la montagne, célébrée le 11 décembre de chaque année, aura pour thème cette année, «La biodiversité de montagnes», a indiqué hier un communiqué de la direction générale des forêts (DGF).

Ce thème a été choisi par la FAO, «dans le but de sensibiliser les gens quant à l'importance de ces écosystèmes du point de vue biodiversité, et richesse biologique», a souligné la même source, ajoutant que cette journée sera marquée par une opération de volontariat à travers le territoire national.

Cela constitue «une continuité dans la mise en oeuvre de l'Initiative nationale pour la plantation de 43 millions d'arbres, avec l'implication du mouvement associatif, la Fédération des mou-djahidine et tous les partenaires au niveau local en intégrant les plantations dans le cadre des derniers incendies de forêts».

La direction des forêts, sous la coupe du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, est le point focal national pour «le partenariat de la montagne», une alliance volontaire des Nations unies qui oeuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations de montagne et pour la préservation des ressources naturelles existantes.

Des ressources altérées par les changements climatiques, les pratiques agricoles non durables, l'exploitation minière, l'exploitation forestière et le braconnage, qui nuisent à la biodiversité des montagnes.

De plus, les changements dans l'utilisation des terres et l'occupation du sol, ainsi que les catastrophes naturelles, accélèrent la perte de la biodiversité et contribuent à créer un environnement fragile pour les communautés de montagne, selon la même source qui a souligné la nécessité de préserver ces milieux naturels et en exploiter les ressources dans un cadre de développement durable, pour garder leur équilibre, vu qu'ils constituent un réservoir de connaissances et une référence pour la recherche scientifique.

Les montagnes, avec leur topographie unique, leurs zones climatiques comprimées et leur isolement, offrent les conditions nécessaires au développement d'un large éventail de formes de vie. La biodiversité inclut la variété des écosystèmes, des espèces et des ressources génétiques, et les montagnes abritent de nombreuses variétés endémiques.

La topographie différenciée en termes d'altitude, de pente et d'exposition dans les montagnes, offre la possibilité de cultiver une diversité de cultures de haute valeur et des espèces forestières, de pratiquer l'horticulture et d'élever du bétail. La dégradation des écosystèmes, la perte des moyens d'existence et l'émigration des populations de montagne peuvent conduire à l'abandon des pratiques culturelles et des traditions anciennes qui ont soutenu la biodiversité pendant des générations. Les montagnes constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de biodiversité du monde. Elles fournissent aussi de l'eau douce à la moitié de l'humanité et leur conservation est donc un facteur clé du développement durable, et fait partie de l'objectif 15 des objectifs de développement durable (ODD). Malheureusement, les montagnes sont menacées par les changements climatiques et la surexploitation.

Cette journée est observée chaque année, depuis 2003 pour faire connaître l'importance des montagnes pour la vie, mettre en évidence les opportunités et les contraintes du développement des régions montagneuses et construire des alliances qui apporteront des changements positifs pour les peuples des montagnes et les environnements dans le monde entier.