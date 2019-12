Participant à la 28ème Foire de la production nationale (FPN), « Baic Industrie Internationale - Algérie » lance, avec son partenaire chinois, une nouvelle marque de véhicule conçue en Algérie.

Ce premier modèle badgé du nouveau label « BB » (Baic-Bladi)), le « BJ 40 », vrai véhicule tout-terrain, rejoint la gamme des véhicules Baic assemblés à l’usine de Batna. L’entreprise propose, à l’occasion de la FPN, quatre modèles disponibles avec des remises «spécial-Foire». Baic Algérie marque ainsi sa participation à la FPN par le lancement de cette nouvelle marque conçue en Algérie pour le marché local et international, ceci, en partenariat avec le géant chinois Baic sous la marque baptisée «Baic-Bladi» qui répond aux initiales «BB».

Ce premier modèle sera la version «4x4 Offroad» du pick-up Terralord lancée également à l’occasion de la FPN-2019. Au courant de l’an prochain, ce nouveau label sera généralisé sur l’ensemble des modèles assemblés à Batna.

Lors d’une conférence de presse dispensée récemment, Noureddine Sariak, P-DG de la «Baic Industrie International-Algérie», a indiqué que «le BB, qui répond aux exigences de l’utilisateur algérien, en préservant la qualité et les normes internationales des véhicules de Baic (…), prouve que l’Algérie est capable de faire de l’industrie automobile et non pas que du simple montage ». Prochainement d’ailleurs, l’usine de Batna fabriquera des modèles portant des dénominations 100 % algériennes» a-t-il soutenu.

Il convient de dire que l’usine de Batna est la première infrastructure d’assemblage CKD de véhicules particuliers portant un label chinois en Algérie. C’est un investissement Eurl (Entreprise unitaire à responsabilité limitée) «Sariak auto Hnadler» en tant qu’actionnaire principal et du groupe chinois «Baic Industrie internationale Algérie», qui détient une participation minoritaire de 10 %. Elle a démarré avec un taux d’assemblage de 26%, niveau atteint grâce aux partenariats passés avec des sous-traitants dont «Iris-pneus».Ce taux d’intégration, non-négligeable, a été obtenu aussi grâce au code d’identification attribué par la «Sae International», basée aux Etats-Unis. Ce code permet à « Baic - Algérie » de graver son propre numéro de châssis spécifique à ses véhicules assemblés en Algérie.

L’usine Baic de Batna s’étale sur trois hectares dont 8 000 m2 de bâti. Les travaux d’extension, en phase d’achèvement, feront grimper le taux d’intégration à 34 %. L’usine est notamment dotée d’un banc de test composé d’une cabine à jet hydraulique permettant des tests de contrôle de conformité du véhicule tel que la suspension, les systèmes de freinage, de correction de trajectoire automatique et même de son étanchéité.