L'infatigable militant de la démocratie et de la cause berbère, Laïd Firad, a été emporté par le Covid-19, le 21 août dernier. Ainsi, 40 jours se sont écoulés depuis que le regretté Laïd nous a quittés. Un hommage digne de ses mérites lui a été rendu, à cette occasion, par le collectif des jeunes de son village natal à Tizi N Smaïl dans la commune d'Ath Leqsar de la wilaya de Bouira.

Tôt dans la matinée du 3 octobre dernier, des centaines de citoyens tout âges confondus ont afflué des quatre coins de la wilaya pour marquer leur sympathie et rendre hommage à celui qui a été leur frère, collègue, ami et enseignant. Ses anciens élèves, des militants politiques et de simples citoyens sont tous venus honorer la mémoire de ce digne fils d'Ath Leqsar. Tout en étant militant politique, le regretté Laïd était un brillant enseignant de mathématiques comme il a été élu président de l'APC d'Ath Rached en sa qualité de militant du FFS. Sa disponibilité et sa popularité auprès des siens n'ont jamais été démenties.

C'est ce qui explique d'ailleurs, ce nombre important de citoyens présents à la cérémonie du 40eme jour. Les grandes formations politiques de la région, à savoir le FFS et le RCD, ont envoyé des délégations.

L'assistance, accueillie dans la maison du défunt, a observé une minute de silence avant de donner la parole à sa veuve qui a tenu à remercier les présents tout en rappelant les voeux et souhaits de son mari quant à la cause qu'il n'a jamais cessé de défendre. Après ce moment émouvant de recueillement, se succèderont sur l'estrade, les témoignages de ceux et celles qui ont connu, travaillé ou milité aux cotés de l'ex- maire d'Ath Rached. Le député FFS de Bouira Baloul Djamel, son ex-secrétaire général au sein du parti Ali Laskri, Brahimi Ali de l'ancien MCB, Kaci Yahiaoui, Beddak Saïd, Atmane Mazouz, secrétaire national et député du RCD, des enseignants de tamazight, à l'instar de Brahim Bahmed, n'ont pas tari d'éloges sur cet homme témoignant également de l'engagement sincère pour les causes justes, les idées saines et les actions nobles.

Enfin, une procession a été organisée en vue de déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du défunt. Une immense foule s'est dirigée vers le cimetière du village en début d'après-midi pour honorer l'homme une dernière fois. Une waâda préparée à l'occasion par les membres de la famille du regretté militant a rassemblé une dernière fois l'assistance, émue et touchée par les nombreux témoignages exprimés plus tôt dans la matinée. Repose en paix cher Laïd.