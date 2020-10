À quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Tipasa, sur le territoire de la commune d'Ahmeur El Aïn et à l'entrée de la wilaya de Blida, le village H'ssasna se dresse dans un relief inhospitalier, tel le témoin d'une période difficile, un rescapé de la décennie noire. Tombé dans l'oubli totale après plusieurs tentatives d'exode (rural) des jeunes du village, qui compte 250 habitants, H'ssasna, qui se situe à quelques kilomètres de Ahmeur El Aïn, abrite les effets d'une dégradation qui se poursuit depuis les années 1990. Et pour cause, juste le fait d'y accéder renseigne déjà sur les souffrances qu'endurent quotidiennement ses habitants. «Il n'a rien, ni route ni approvisionnement en eau ni gaz naturel et nos enfants souffrent le martyre pour rejoindre leurs écoles. Nous sommes livrés à nous-mêmes et nous sommes contraints de nous organiser pour affronter la dure période de l'hiver» nous confie un père de famille». Répertorié en tant que zone d'ombre, le village H'ssasna, issu de la formule de construction des 50 logements ruraux reprise par l'Opgi, a été très vite dépassé par le nombre grandissant des villageois qui, au fil du temps, ont vu leur quotidien se transformer en enfer: «tout est à faire. Pour refaire la route, il faut attendre que le réseau de gaz naturel soit réalisé. Le ramassage des ordures est quasiment inexistant, nous sommes obligés de les brûler régulièrement, en dehors du village. Nous manquons d'une salle de soins, de relais pour la téléphonie mobile et d'école primaire, nous livre un jeune du village, qui explique que H'ssasna est un village mort, alors qu'il se trouve à peine à quelques kilomètres de l'effervescence urbaine de l'axe reliant Tipasa à Blida et du faste de la côte tipasienne,.

Interrogé sur la situation précaire du village, le vice-président de l'APC, Kamel Lahiani, affirme que «les autorités locales ont déjà pris en charge les préoccupations des habitants de H'ssasna. Plusieurs actions visant à améliorer le niveau de vie ont été inscrites et font l'objet de priorité, tel que le branchement de gaz et d'eau potable pour lesquels l'enveloppe financière a été débloquée et les travaux sont sur le point de démarrer.