Certaines activités commerciales reprennent du service, après plus d'une année de confinement. Les conséquences sur une limitation du taux de chômage sont incontestables. À défaut de chiffres officiels, il est difficile de quantifier les dégâts provoqués par la Covid-19 en matière de destruction de postes de travail. Selon les normes du Bureau international du travail (BIT), pour être chômeur, il faut avoir effectué une démarche de recherche d'emploi au cours des quatre dernières semaines et se déclarer disponible dans les deux semaines pour occuper un emploi. On est certainement loin de ce schéma, étant donné que certaines activités économiques sont dominées par l'informel.

Ce n'est pas la question du moment. L'heure des bilans viendra, mais pour l'instant les esprits sont focalisés sur les effets psychologiques de ce dernier déconfinement, annonciateur d'un retour progressif à la normale.

Une décision hautement appréciée sur le plan économique car elle va permettre à des centaines de travailleurs de pouvoir exercer leur métier, à certains professionnels d'offrir à nouveau leurs services. L'année 2020 aura été cauchemardesque pour eux. Les pertes financières occasionnées pour les uns et l'absence de revenus pour les autres les a plongés dans une situation de précarité aussi inattendue qu'inédite. Après de longs mois d'attente, l'étau se desserre enfin. L'Algérie sort progressivement de son confinement. La machine économique peut se remettre en marche. Restaurants, hôtels, fast-foods, marchés de vente de véhicules, stations thermales...ont repris leurs activités.

Une bouffée d'oxygène pour tout ce beau monde et les petits métiers qui représentent un taux important de l'activité économique du pays, dans le secteur des services notamment. Un virage à ne pas rater pour chasser le spectre du chômage et ne pas contrarier la reprise qui permettra de sortir doucement, mais sûrement, de cette crise qui n'a épargné aucun secteur. Tout relâchement, la non-observation des gestes barrières l'abandon du port du masque peuvent se payer cher.

La Covid-19 a fait et continue de faire des ravages. Son impact sur l'économie nationale est terrible. Un désastre. Les chiffres disponibles l'attestent. Ils concernent le secteur industriel public uniquement, mais il ne faut pas s'attendre à mieux, pour le privé. La production industrielle du secteur public a reculé de 14,1% durant le

2ème trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019, selon un rapport de l'Office national des statistiques (ONS), publié le 28 septembre 2020.