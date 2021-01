Les produits du terroir sont d'une diversité très riche. De l'huile d'olive aux figues et figues de Barbarie; des cerises à la grenadine et la caroube, la liste est longue. Mais, hélas, ce potentiel est très faiblement exploité dans la vie économique locale. En cause, selon beaucoup de techniciens et spécialistes de la question, l'absence de certification et de labellisation. Cette carence technique empêche ainsi ces produits de trouver place sur les circuits commerciaux nationaux et internationaux. Jusqu'à présent, malgré la notoriété dont elles jouissent, ces richesses du terroir restent cantonnées dans un marché national mal organisé, voire même anarchique livré à la spéculation. Dans certains cas, le produit n'est même pas introduit dans les circuits marchands légaux. L‘exemple de l'huile d'olive de Kabylie est illustratif à ce sujet tout comme la cerise locale. Les services concernés reconnaissaient que seuls 4% de la production des cerises au niveau local sont sur les étals des commerces. Le reste est vendu sur les routes dans des conditions d'hygiène lamentables.

Cette situation rend les démarches de certification très importantes, car elles visent à promouvoir les techniques de certification via les échanges d'expériences entre les pays de la région. Certains pays sont très avancés dans le domaine de la certification, à l'instar de la Tunisie et du Maroc. Mais l'Algérie a tout à gagner en multipliant ce genre de manifestations au vu du retard accusé dans le domaine. La preuve éclatante de ce retard est le sort réservé à l'oléiculture dans notre pays. Alors que des pays comme la Tunisie et la Liban ont réussi à imposer une Journée mondiale pour la filière, l'Algérie comme l'un des plus grands producteurs mondiaux n'arrive même pas à introduire ses huiles sur les marchés internationaux.

Malgré sa qualité due au meilleur ensoleillement, l'huile d'olive locale peine à se frayer un chemin parmi les plus grands du monde comme l'Espagne, la Tunisie et la Grèce. Un long travail est à faire pour pouvoir rattraper ce retard.

En fait, si les démarches de certification sont actuellement accélérées c'est parce qu'il y a urgence à se frayer un chemin vers les circuits commerciaux internationaux. Le produit local est actuellement mal pris en charge du point de vue marketing et emballage. Durant toutes les saisons, ce riche patrimoine arboricole est vendu sur les trottoirs et sur les routes dans des conditions d'hygiène lamentables. En effet, sur les routes, on peut retrouver des jeunes qui exposent de l'huile d'olive, des figues et autres produits du terroir. Ces derniers, au lieu d'intégrer les circuits commerciaux légaux demeurent encore vendus sur les routes.

Ce qui indique suffisamment que le produit local n'a aucune incidence sur la vie économique malgré ses capacité à redynamiser des créneaux d'«investissement non négligeable à l'instar de l'industrie manufacturière, l'emballage et la mise en boîte, mais aussi l'activité de l'export. N'a-t-on pas vu la cerise, fruit noble par excellence, être vendue sur les trottoirs et les routes dans des conditions d'hygiène lamentables?