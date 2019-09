Une bande de malfaiteurs vient d’être démantelée par les services de la police judiciaire de la wilaya de Tizi Ouzou. Ses membres se sont spécialisés dans le vol de matériaux de construction à travers les chantiers dans la ville comme dans les communes. Selon un communiqué de la cellule de communication de la PJ de Tizi Ouzou, c’est suite à la plainte d’un citoyen pour vol de pieds-droits de l’intérieur de son chantier de construction, sis au lotissement Salhi que les forces de police de la 7ème Sûreté urbaine de Tizi Ouzou, ont immédiatement engagé des recherches qui ont permis d’intercepter un véhicule, chargé de 24 pieds-droits, et arrêter le conducteur et son passager, qui faisaient déjà l’objet de recherche par la Justice.

L’enquête ouverte dans ce cadre, a également permis d’identifier et arrêter deux autres complices. Présentés au parquet de Tizi Ouzou, avant-hier pour association de malfaiteurs, vol qualifié avec usage d’un véhicule, trois inculpés ont été mis en détention préventive, et le quatrième est cité à comparaître.