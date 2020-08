C'est un combat sur deux fronts, que mènent les responsables du secteur de l'éducation à Annaba. Préparer les examens et assurer la rentrée scolaire, en pleine pandémie du Covid-19, est un défi de taille. Sa réussite est un challenge pour les responsables du secteur à Annaba.

À 45 jours de la rentrée scolaire, tout est fin prêt à Annaba pour faire de cette reprise sur fond de pandémie du Covid-19, une réussite totale. Au moment où le personnel administratif et les enseignants sont déjà en poste, les élèves sont attendus pour le 4 octobre prochain. Dans l'attente, la direction de l'éducation à Annaba, met les bouchées doubles pour procurer les meilleures conditions, à cette reprise scolaire «masquée». «Avec ce contexte sanitaire délicat, nous sommes tenus de doubler les efforts, afin de gagner la bataille contre cet ennemi invisible», a fait savoir Ahmed Layachi, directeur de l'éducation de la wilaya de Annaba. Selon ce responsable, le droit à l'erreur n'est pas admis. Il y va de la sécurité sanitaire de nos enfants», a-t-il affirmé. Pour le responsable, le concours des efforts ne suffit pas, la «conscience» et la «volonté» de tout un chacun, sont impératives, pour relever le défi. Celui-ci traduit dans le détail, les préparatifs de cette nouvelle année scolaire dont rien ne peut être laissé au hasard, et surtout, appliquer à la lettre, les orientations du ministre de l'Education nationale, notamment le protocole sanitaire. Selon les explications apportées par le responsable du secteur à Annaba, les préparatifs n'ont pas été interrompus, notamment en matière d'infrastructures scolaires.

D'ailleurs, la direction de l'éducation prévoit la réception et l'ouverture de 17 nouveaux établissements scolaires au cours de cette année scolaire 2020-2021. Ainsi, dans la nouvelle-ville de Draâ Errich, il est prévu l'ouverture de quatre nouvelles écoles primaires, deux CEM et un lycée. Ont été réceptionnés et seront opérationnels, une école primaire et un lycée, dans les localités de Harouchi et Besbassa au niveau de la commune de Aïn El Berda. Dans les localités d'El Kantra, Bouzaroura, la cité des

500 Logements Aadl et Kharraza au niveau de la commune d'El Bouni, il est retenu l'ouverture de quatre écoles primaires et trois CEM. Ces derniers ont au total, 72 008 écoliers à rejoindre les 238 écoles primaires. Pour le cycle moyen, les 90 CEM attendent 52 661 élèves, contre 25 461 lycéens, répartis à travers les 40 lycées, au niveau des 12 communes. Ainsi, ils sont 150 130 élèves, attendus pour cette reprise des classes dans toute la wilaya de Annaba. Cependant, la pandémie du Covid-19 détient la part du lion en matière de préparation. À cet effet, le directeur de l'académie de Annaba, a fait état du plan adopté pour assurer la sécurité sanitaire en milieu scolaire, aussi bien pour la tenue des examens que pour la reprise des classes.

Outre l'acquisition de tous les moyens et équipements de désinfection, dont les bavettes, appareils de prise de température, tous les services de la direction de l'éducation ont fait l'objet de désinfection et ce en application du protocole sanitaire. De même pour l'ensemble des établissements scolaires de la wilaya.

Les 360 établissements ont été totalement désinfectés, dans la période allant du 16 au 20 août. Désinfection, distanciation et masques... C'est ce qui se profile pour la rentrée scolaire.

Ces opérations et d'autres s'ensuivront, selon le protocole sanitaire mis en place par le ministère de tutelle.

La 1ère étape du protocole sanitaire consiste en la désinfection du 1er au 2 septembre, des centres d'examens du BEM. Puis du 10 au 11 du même mois, c'est la désinfection des centres d'examen du baccalauréat, a expliqué Ahmed Layachi.

Le responsable a fait savoir qu'une cellule de suivi a été installée le 26 juillet écoulé et que tous les moyens ont été mis à la disposition de cette cellule, lignes téléphoniques et fax ont été installés au niveau du siège de la cellule, de même pour la cellule d'observation de wilaya, ainsi que dans les centres de correction et de dépôt des notes.

Le responsable a fait savoir que le protocole sanitaire a été distribué dans tous les établissements scolaires de la wilaya de Annaba, ainsi que le décret ministériel relatif à l'accompagnement pédagogique et de soutien, dédié aux élèves des classes d'examens, afin de procurer les meilleures conditions pour la tenue des échéances du BEM et du bac et pour garantir une reprise des classes, hautement assurée.

Le responsable enchaîne les réunions avec tous les responsables du secteur, à savoir les inspecteurs et les directeurs des établissements scolaires, tous cycles confondus, pour une prise en charge adéquate de l'état psychologique des candidats aux examens.

Le directeur de l'académie de Annaba, a, dans une rencontre de travail, avec les partenaires sociaux, syndicats, associations de parents d'élèves et fédérations, traité en amont et en aval, tous les points susceptibles d'aider à la préparation des candidats à leurs examens. concernant cette échéance, le personnel surveillant a d'ores et déjà reçu les convocations. S'agissant de l'examen du BEM, prévu du 7 au 9 septembre, 47 centres d'examen ont été mobilisés pour accueillir 11 434 candidats, dont 593 li-bres, encadrés par 3 456 surveillants et administrateurs. Selon notre interlocuteur, les mêmes conditions sanitaires seront observées pour l'épreuve du bac, retenue du 13 au 17 septembre.

Quelque 12 085 dont 4 506 candidats libres, sont attendus dans les 48 centres d'examen, avec un encadrement de 4 001 surveillants.