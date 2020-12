Une réelle catastrophe a été évitée de justesse, suite à la rupture d'une conduite de gaz qui alimentait la zone de Sarkina. La conduite est localisée tout près d'une salle des fêtes «El Firdaous», la zone étant très peuplée, les habitations et les commerces longeant la route auraient pu être atteintes. Fort heureusement, l'intervention des éléments de la Protection civile a pu faire éviter le pire. Après avoir sécurisé le périmètre, les pompiers ont dû intervenir avec de gros moyens. Le feu avait déjà pris, menaçant toute la zone. Ces hommes du feu ont, malgré la menace et la difficulté de la situation, réussi à maîtriser la situation, en mobilisant d'autres unités de la Protection civile, celle d'Ali Mendejli et Boumaâza, situées au centre-ville: cinq camions-citernes, deux ambulances, 30 pompiers, dont cinq officiers qui supervisaient l'opération. Après cinq heures de lutte acharnée, le feu a pu être complètement maîtrisé. Les ser-vices de la Sonelgaz ont été appelés à collaborer avec les éléments de la Protection civile dont plusieurs sont restés sur place en prévision d'une récidive éventuelle. Le drame d'El Bayadh aurait pu se reproduire, puisqu'il s'agit de travaux entamés par un entrepreneur pour une autre entreprise mais, par manque de coordination, d'information et de compétence, les mêmes négligence reviennent. Une enquête a été ouverte dans ce sens afin de déterminer la responsabilité de chacun.