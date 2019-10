La semaine écoulée, une fille de 14 ans a été enlevée, séquestrée, violée et torturée avant d’être sauvée in extremis d’une mort certaine par les services de sécurité. La victime se trouvait chez elle, à Oran, avec sa jeune sœur lorsque son bourreau, un homme de 37 ans, profitant de l’absence de sa mère qui travaille de nuit dans un hôpital, s’est introduit dans la maison familiale, a enchaîné l’adolescente avant de la kidnapper. C’est la mère de la victime qui, de retour à son domicile, va se dépêcher de déposer plainte et grâce au témoignage de la jeune sœur et sa description, que les services de sécurité vont identifier l’auteur. Il s’agissait d’un multirécidiviste déjà condamné dans des délits similaires. Une opération de recherche est lancée et les agents de sécurité ont rapidement pu localiser le criminel et sa victime. Ce dernier a résisté en menaçant de tuer sa victime avec une épée, mais l’expérience des agents de sécurité a permis d’éviter le pire et de mettre hors d’état de nuire le violeur. Arrêté, l’homme est inculpé de plusieurs chefs d’accusation, dont enlèvement, séquestration, torture et viol sur mineure. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès.