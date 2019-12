Une fin d'année pas du tout heureuse pour de nombreuses familles endeuillées par les accidents mortels qui ont eu lieu ces derniers jours sur les routes de Béjaïa. Encore une fois, la vitesse reste à l'origine de ces accidents qui trouvent leur raison d'être dans les collisions ou les pertes de contrôle des véhicules, découlant d'un excès de vitesse, sans lequel la mort aurait été évitée. On n'en est pas encore en période de festivités de fin d'année, mais le bilan est déjà lourd à Béjaïa. Avant-hier, trois personnes à bord d'un véhicule léger ont perdu la vie à la suite de la chute de leur véhicule dans le barrage de Kherrata.

Le virage mal négocié, selon des témoins oculaires, s'est soldé par le dérapage du véhicule qui a fini sa course au fond des eaux du barrage. Jusqu'à hier, les plongeurs de la Protection civile étaient encore à la recherche de la troisième victime, après avoir repêché, le même jour, les deux premières âgées entre 19 et 20 ans. à Beni Ksila, deux jours auparavant, un automobiliste a percuté un véhicule qui freinait devant un dos d'âne. Résultat: un mort sur le coup. Là encore, l'excès de vitesse est mis en cause. Ce dernier est généralement induit par des tensions rencontrées sur le parcours. Lorsqu'on subit de plein fouet une fermeture de route et qu'on se retrouve contraint de faire de longs détours, il faut impérativement avoir des nerfs d'acier pour ne pas céder à la pression. Hier, les usagers de la Route nationale 09 ont eu à faire à sa fermeture spontanée. Les habitants d'un village de la commune de Boukhlifa n'ont rien trouvé de mieux, comme à l'accoutumée, que de fermer la route au nez et à la barbe des usagers pour exiger de leur maire la réhabilitation de la route menant à leur village.

L'encombrement qui s'en est suivi a donné lieu à une colère indescriptible des usages. «Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident lorsque, par précipitation l'on, se retrouve dans une situation d'urgence qui impose le recours à l'excès de vitesse», commente cet automobiliste, dont le ratage d'un rendez-vous pour une consultation médicale le contraindra à prendre un autre rendez-vous lointain. Le fléau des fermetures de routes n'a pas seulement pour conséquence de bloquer les gens mais également de provoquer des tensions qui, souvent, donnent lieu à des accidents mortels. Depuis l'existence de ce fléau, les routes ont été souvent le théâtre d'accidents. La nécessité d'arriver à l'heure à destination, le souci de ne pas rater un rendez-vous médical ou un concours important poussent les automobilistes à trop appuyer sur le champignon. La suite se vérifie par des constats meurtriers. La perte de vie est une réalité que tout un chacun doit prendre en compte, en commençant par éliminer les causes.